Чому США насправді не тиснуть на Росію: експосол назвав головну причину

Київ та Вашингтон – не союзники, але точно на одному боці у війні

Тиск на Україну з боку Сполучених Штатів Америки викликаний переговорами з Росією. Американці традиційно намагаються продемонструвати схильність до компромісу зі своїм візаві.

Зараз Білий дім вважає свої дії такими, що відповідають національним інтересам США. Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в етері "Телеграфу".

"Зараз готувались тільки одні переговори – російсько-американські, і на фоні перемовин дуже складно дійсно обґрунтовувати, чому ти продовжуєш тиск на агресора, хоча для Росії, наприклад це дуже легко. Вони б'ють якраз в той момент, коли переговори. Для американців таке незрозуміло: коли перемовини, вони навпаки намагаються показати компроміс з агресором", – сказав він.

Дипломат пояснив, що нещодавній тиск американців на Україну, яка у цьому випадку є жертвою, сприймається нашими громадянами емоційно як ворожий підхід. Адміністрація Трампа зараз вважає свої дії такими, що відповідають національним інтересам США.

"Ми у війні на одному боці, тобто ми не можемо нас назвати союзниками, але ми точно партнери. Я вже сказав, де ми – стратегічні партнери. Тому ми маємо діяти скоординовано. Власне так і відбувається. Я не бачу поки що таких проблем, які б вплинули кардинально на оцінку наших двосторонніх відносин", – констатував Чалий.

Він наголосив, що обидві держави мають набагато кращий потенціал та могли б стати союзниками, але оскільки Україна прагне до вступу в ЄС, вона потребує максимально союзницьких відносин з Європою.

"Я бачу більш перспективне союзництво з Великою Британією, ніж зі Сполученими Штатами. Можливо це і правильно, бо Сполучені Штати все-таки є територіально більш віддалені від Європи", – пояснив дипломат.

Раніше Чалий заявив, що після операції "Павутина" міжнародні медіа почали інакше говорити про війну. За його словами, раніше у світі думали, що "Росія в будь-якому разі переможе". Тепер світ засумнівався у перемозі Кремля.