Почему США действительно не давят на Россию: экс-посол назвал главную причину

Киев и Вашингтон – не союзники, но точно на одной стороне в войне

Давление на Украину со стороны Соединенных Штатов Америки вызвано переговорами с Россией. Американцы традиционно пытаются продемонстрировать склонность к компромиссу со своим визави.

Сейчас Белый дом считает свои действия отвечающими национальным интересам США. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "Телеграфа".

"Сейчас готовились только одни переговоры – российско-американские, и на фоне переговоров очень сложно действительно обосновывать, почему ты продолжаешь давление на агрессора, хотя для России, например это очень легко. Они бьют как раз в тот момент, когда переговоры. Для американцев такое непонятно: когда переговоры, они наоборот пытаются показать компромисс с агрессором", – сказал он.

Дипломат объяснил, что недавнее давление американцев на Украину, которая в этом случае является жертвой, воспринимается нашими гражданами эмоционально как враждебный подход. Администрация Трампа сейчас считает свои действия отвечающими национальным интересам США.

"Мы в войне на одной стороне, то есть мы не можем нас назвать союзниками, но мы точно партнеры. Я уже сказал, где мы – стратегические партнеры. Поэтому мы должны действовать скоординированно. Собственно так и происходит. Я не вижу пока таких проблем, которые бы повлияли кардинально на оценку наших двусторонних отношений", – констатировал Чалый.

Он подчеркнул, что оба государства имеют гораздо лучший потенциал и могли бы стать союзниками, но поскольку Украина стремится к вступлению в ЕС, она нуждается в максимально союзнических отношениях с Европой.

"Я вижу более перспективное союзничество с Великобританией, чем с Соединенными Штатами. Возможно это и правильно, потому что Соединенные Штаты все-таки территориально более отдалены от Европы", – пояснил дипломат.

Ранее Чалый заявил, что после операции "Паутина" международные медиа стали иначе говорить о войне. По его словам, ранее в мире думали, что "Россия в любом случае победит". Теперь мир усомнился в победе Кремля.