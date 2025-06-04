США можуть здати Крим Росії? Експосол назвав три катастрофічні наслідки для України і світу, якщо це станеться

США можуть зламати власну Кримську декларацію

Ідея про можливе визнання Сполученими Штатами Криму російською територією викликає серйозне занепокоєння та може мати негативні наслідки, особливо для безпеки в Чорноморському регіоні. Такі дискусії вже точаться в американських колах і сигналізують про потенційну зміну позиції США.

Подібний крок Вашингтона став би не лише ударом по Україні, але й по міжнародному праву та авторитету самих Штатів. Про це надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий сказав в інтервʼю Суспільному.

За словами Чалого, якщо Америка визнає Крим російським, це матиме жахливі наслідки, навіть якщо Україна ніколи офіційно з цим не погодиться. Найперше, це дозволить Росії вільно робити все, що вона захоче в Чорному морі. Адже, як зазначає дипломат, країни НАТО, що мають вихід до Чорного моря, поки не показують, що зможуть цьому завадити. "Контролюючи Крим, Росія може зробити Чорне море повністю підконтрольним собі", – каже Чалий.

Такий крок був би дуже дивним, каже колишній посол, адже США багато років не погоджувалися з тим, що Радянський Союз захопив країни Балтії. До того ж є так звана "Кримська декларація". Її підписали, коли президентом США був Дональд Трамп. В ній чітко сказано, що США не визнають Крим російським. Чалий наголосив, що будь-які розмови про визнання Криму частиною Росії як "компроміс" – дуже небезпечні.

Дипломат попередив про три основні наслідки такого рішення. По-перше, це стане ударом по самих США та поганим сигналом для Путіна. По-друге, значно ослабить переговорні позиції України. По-третє, частина країн світу піде за американським прикладом, що призведе до розколу в Об'єднаних Націях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сенатори США хочуть законодавчо заборонити визнавати Крим російським. Мова йде не тільки про Крим, а й про інші тимчасово окуповані території України.