На Львівщині упіймали екзотичну "золоту рибку": як виглядає унікальний короп (фото)

Ці коропи, хоча і походять від звичайного коропа, можуть конкурувати з місцевими видами за їжу та територію

Озеро на Львівщині подарувало рибалкам справжню сенсацію — тут спіймали рідкісного коропа Кої. Це декоративна риба японського походження з яскравим забарвленням та унікальними візерунками.

Ці яскраві декоративні риби походять від звичайного коропа, але завдяки багатовіковій селекції в Японії вони отримали унікальні забарвлення і візерунки, що роблять їх надзвичайно привабливими для любителів акваріумів і садових ставків. А нещодавно один із таких красенів був спійманий в озері поблизу села Прилбичі. Відеодоказом поділилися місцеві рибалки.

Походження та різноманіття коропів Кої

Короп Кої виник у Японії, де здавна займалися розведенням коропів із різними забарвленнями. Завдяки терпеливій і кропіткій селекції з'явилися десятки різновидів, кожен із яких має свої унікальні кольори — від яскраво-червоних і білосніжних до глибоких чорних і золотистих відтінків.

Ці риби можуть мати найрізноманітніші візерунки: великі контрастні плями, делікатні смуги, рівномірне забарвлення або складні поєднання кольорів, що робить кожного коропа Кої унікальним екземпляром. У Японії існує понад 100 офіційно визнаних різновидів цих декоративних риб, і кожен має свою назву та особливості.

Як короп Кої потрапив до українських водойм

Найімовірніше, риба потрапила туди з приватних ставків або акваріумів, де їх розводять як декоративних. Коропи Кої надзвичайно витривалі та можуть пристосовуватися до різних умов, що дозволило цьому екземпляру не лише вижити в природному середовищі, а й досягти дивовижних розмірів.

Варто зазначити, що коропи Кої можуть жити десятки років і досягати значної ваги — до 40 кілограмів і довжини понад метр. Вони всеїдні і непримхливі до умов утримання, що робить їх здатними до життя в різних водоймах.

Цінність і символізм

У японській культурі короп Кої символізує силу, мужність і наполегливість. Існує легенда про те, як короп, який подолав всі перешкоди і піднявся по водоспаду, перетворився на дракона. Тому ці риби вважаються символом досягнення цілей попри труднощі.

Озеро Прилбичі: чим воно особливе

Озеро Прилбичі на Львівщині — це місце, яке стало популярним серед рибалок, особливо тих, хто полює на великого коропа. Його кристально чиста вода, мальовничі береги та багатство рибних ресурсів приваблюють як любителів, так і професіоналів рибної ловлі.

Водойма славиться своїми трофейними екземплярами звичайного коропа, але поява коропа Кої стала справжньою несподіванкою. Спіймати такого красеня в цьому озері — велика удача, адже ця риба є не лише об'єктом спортивної риболовлі, а й справжнім символом краси і сили.

На сьогодні найдорожчі екземпляри можуть коштувати сотні тисяч доларів. Ціна залежить від рідкості кольорового забарвлення, розмірів, віку та "родоводу" риби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найзвичніша для українців риба потрапила до Червоної книги. Ця риба має важливе екологічне та культурне значення, але сьогодні її популяції перебувають під загрозою через зміну природних умов і антропогенні фактори.