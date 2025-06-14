Иран устроил уже четвертую ракетную атаку на Израиль: сообщается о пострадавших

В результате ракетной атаки есть попадания: перехватить все запущенные ракеты системам ПВО не удалось

Иран утром 14 июня в очередной раз запустил по Израилю ракеты. Это уже четвертая ракетная атака с момента начала иранской "операции возмездия" за израильские удары по объектам ядерной и баллистической программы 13 июня. В результате ракетного удара есть раненые в Израиле.

Об атаке сообщила Армия обороны Израиля. Военные призвали мирных жителей находиться в укрытиях и следовать указаниям представителей вооруженных сил.

"В направлении Государства Израиль был выпущен дополнительный ракетный залп. Вам предлагается продолжать следовать указаниям Командование тыла и присланные вам инструкции. Система противовоздушной обороны сейчас обнаруживает и перехватывает пуски", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетной атаки есть попадания: перехватить все запущенные ракеты системам ПВО не удалось. Национальная медицинская служба Израиля сообщила, что уже отправила на места попаданий сотрудников скорой помощи и парамедиков.

"Сотрудники MDA EMT и парамедики оказывают медицинскую помощь примерно 10 людям, которые получили легкие и средней тяжести травмы", – говорится в отчете службы.

Напомним, что Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня. Также напомним, что уже известно, почему Израиль отважился на удар по ядерным объектам Ирана.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".