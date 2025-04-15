Терпіння у Трампа закінчується? У США знову пригрозили Ірану на тлі угоди про ядерку

Трамп проти створення Іраном будь-якої ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран навмисно затягує укладення ядерної угоди. Тегеран має відмовитись від будь-яких прагнень створити свою ядерну зброю.

Про це пише Reuters. За словами Трампа, США слідкують за Іраном і категорично проти набуття ним статусу країни з ядерним арсеналом.

Американський лідер попереджає Тегеран, що якщо він не відмовиться від своїх прагнень до створення ядерки — це матиме наслідки. Штати можуть вдарити по атомних об'єктах столиці Ірану.

"Я думаю, що вони нас прослуховують. Іран повинен позбутися концепції ядерної зброї. У них не може бути ядерної зброї", — сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання кореспондента, чи входить в поняття відповіді військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп сказав: "Звичайно, передбачають". До того ж він наголосив, що іранці мають не так багато часу, їм слід пришвидшитись, щоб уникнути жорсткої відповіді, тому що "вони досить близькі" до розробки ядерної зброї.

Зауважимо, що відстань від кордонів США до кордонів Ірану становить понад 10 тисяч км.

США та Іран на карті

Водночас Іран планує обговорити цю ядерну угоду з Росією, адже напередодні другого раунду переговорів зі США міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі поїде до Москви. Як інформує Yahoo News, там він зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Ця поїздка дасть змогу "обговорити останні події, пов'язані з переговорами в Маскаті".

Нагадаємо, що кілька днів назад позиція Трампа була нібито лояльніша, за даними ЗМІ. Адже він погоджувався піти на компроміс з Іраном для підписання тимчасової, а згодом довготривалої ядерної угоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп відповів, чи готовий розпочати війну проти Ірану.