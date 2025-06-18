Грета Тунберг знайшла кохання? Що відомо про молодика, якого впіймали в обіймах активістки

Екоактивістку часто супроводжує 22-річний фотограф, з яким вона показалася в обіймах

Шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка хотіла дістатися до Гази яхтою, схоже, знайшла кохання. Останнім вона часто з’являється у супроводі фотографа Кріса Кеббона, який підтримує її під час протестів.

Кілька днів тому Грета прибула до Стокгольма з Парижа після затримання її ізраїльськими військовими. В аеропорту її помітили в обіймах юнака, який нібито "взяв на себе роль охоронця, стримуючи занадто емоційних прихильників та журналістів", повідомляє Daily Mail.

Зустріч пари після депортації. Фото: Getty Images

Фото: скріншот instagram.com/dailymail

Кріс Кеббон останні півтора року відвідує всілякі акції разом із Гретою. Зокрема, він був разом з екоактивісткою у Сицилії. Він фотографував Грету. Вони разом купалися в морі біля Катанії. За кілька днів після цього Тунберг вирушила в подорож до Середземного моря.

Фото: Getty Images

Що відомо про Кріса Кеббона

Він називає себе фотографом рухів за соціальну і кліматичну справедливість. Кріс задокументовує активізм Грети Тунберг — від протестів до морських подорожей до Гази. Один із найвідоміших знімків — фото Грети з прапором Палестини на борту "Мадлен" перед тим, як ізраїльські військові перехватили судно на нейтральних водах.

Відомо, що Кірс Кеббон також займається серфінгом. Як він розповідав на своїй сторінці в Інстаграм, разом зі своєю сім'єю він жив у Сирії, Латвій і Марокко. Зараз він мешкає у Стокгольмі, поблизу району, де мешкає Грета Тунберг.

Батько Кріса — керівник компанії з виробництва веб-контенту. Навчався Кеббон в Lycée Français Saint-Louis у Стокгольмі. Це престижна школа з нахилом на творчість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Грета Тунберг була присутня на протестах у Грузії. Йдеться про протести восени 2024 року.