Грета Тунберг знайшла кохання? Що відомо про молодика, якого впіймали в обіймах активістки
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Екоактивістку часто супроводжує 22-річний фотограф, з яким вона показалася в обіймах
Шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка хотіла дістатися до Гази яхтою, схоже, знайшла кохання. Останнім вона часто з’являється у супроводі фотографа Кріса Кеббона, який підтримує її під час протестів.
Кілька днів тому Грета прибула до Стокгольма з Парижа після затримання її ізраїльськими військовими. В аеропорту її помітили в обіймах юнака, який нібито "взяв на себе роль охоронця, стримуючи занадто емоційних прихильників та журналістів", повідомляє Daily Mail.
Кріс Кеббон останні півтора року відвідує всілякі акції разом із Гретою. Зокрема, він був разом з екоактивісткою у Сицилії. Він фотографував Грету. Вони разом купалися в морі біля Катанії. За кілька днів після цього Тунберг вирушила в подорож до Середземного моря.
Що відомо про Кріса Кеббона
Він називає себе фотографом рухів за соціальну і кліматичну справедливість. Кріс задокументовує активізм Грети Тунберг — від протестів до морських подорожей до Гази. Один із найвідоміших знімків — фото Грети з прапором Палестини на борту "Мадлен" перед тим, як ізраїльські військові перехватили судно на нейтральних водах.
Відомо, що Кірс Кеббон також займається серфінгом. Як він розповідав на своїй сторінці в Інстаграм, разом зі своєю сім'єю він жив у Сирії, Латвій і Марокко. Зараз він мешкає у Стокгольмі, поблизу району, де мешкає Грета Тунберг.
Батько Кріса — керівник компанії з виробництва веб-контенту. Навчався Кеббон в Lycée Français Saint-Louis у Стокгольмі. Це престижна школа з нахилом на творчість.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Грета Тунберг була присутня на протестах у Грузії. Йдеться про протести восени 2024 року.