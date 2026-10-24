Вперше годинники перевели через війну. Коли Україна переходить на зимовий час

Чому держави пересували стрілки під час світових воєн та нафтової кризи

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Ще під час Першої світової війни переведення годинників стало інструментом воєнної економіки. Держави змінювали час, щоб заощаджувати пальне й електроенергію та підтримувати роботу військових виробництв. У Другу світову зміну часу використовували також як інструмент окупаційної політики.

"Телеграф" дослідив, як перехід на сезонний час в історії був пов'язаний з війнами. Проаналізувати тему допоміг ШІ ChatGPT.

Перша світова: година світла для потреб війни

У квітні 1916 року Німеччина перевела годинники на годину вперед. За даними Timeanddate, саме вона першою в Європі запровадила літній час у його сучасному вигляді. Мета була практичною: зменшити витрати пального та електроенергії під час війни. Завдяки переведенню годинників люди могли довше користуватися природним освітленням замість штучного.

За кілька тижнів приклад Німеччини наслідували Велика Британія, Франція, Італія та інші країни. Переведення стрілок поширилося Європою як один зі способів пристосувати повсякденне життя й виробництво до потреб воєнної економіки.

США ухвалили закон про літній час 19 березня 1918 року. За матеріалами Бібліотеки Конгресу США, додаткове природне освітлення мало підтримати військові виробництва й допомогти заощадити пальне. В обох випадках задум був однаковим: ефективніше використовувати світлу частину доби, залишаючи енергоресурси для ведення війни.

Друга світова: американський War Time і зміна часу в окупованих Нідерландах

Під час Другої світової війни США знову змінили час, щоб заощаджувати ресурси. У лютому 1942 року країна запровадила безперервний літній час на весь період війни. У Міністерстві оборони США цей режим називали War Time – "воєнний час".

Рішення пояснювали потребою заощаджувати паливо й підтримувати національну оборону. Годинники перевели вперед, і стрілки більше не повертали назад за сезоном. Загальнонаціональний "воєнний час" у США завершився у вересні 1945 року.

Інший приклад – окуповані Нідерланди. Нацистська Німеччина змінила там місцевий час одразу на 1 годину 40 хвилин, фактично перевівши країну на центральноєвропейський час. Зміна показань годинників стала частиною встановлення нового порядку окупаційною владою.

Нафтова криза: чому США повернулися до цілорічного літнього часу

Наступного разу США спробували заощаджувати енергію завдяки літньому часу після війни Судного дня 1973 року. Тоді арабські країни – члени ОПЕК запровадили нафтове ембарго проти Штатів. Дефіцит пального змусив американську владу шукати способи скоротити енергоспоживання, зокрема змінити час.

15 грудня 1973 року президент Річард Ніксон підписав закон про цілорічний літній час. У заяві, опублікованій American Presidency Project, він припускав, що взимку це дасть змогу щодня заощаджувати еквівалент 150 тисяч барелів нафти.

Експеримент стартував 6 січня 1974 року. Як пише National Geographic, він спричинив суперечки: ранки стали темнішими, а батьки непокоїлися про безпеку дітей, які йшли до школи.

Найближчої ночі Україна переходить на зимовий час

Перехід на зимовий/літній час у сучасному світі не пов'язаний з війнами. Основна мета сезонної зміни часу — краще адаптувати розпорядок дня людей до природного циклу світла та темряви.

Україна переходить на зимовий час у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня 2026 року. О 04:00 ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад — на 03:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент України Володимир Зеленський так і не підписав закон про скасування переведення стрілок. Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування сезонного часу.