Грета Тунберг нашла любовь? Что известно о юноше, которого поймали в объятиях активистки

Экоактивистку часто сопровождает 22-летний фотограф, с которым она показалась в объятиях

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая хотела добраться до Газы яхтой, похоже, обрела любовь. В последнее время она часто появляется в сопровождении фотографа Криса Кэббона, поддерживающего ее во время протестов.

Несколько дней назад Грета прибыла в Стокгольм из Парижа после задержания израильскими военными. В аэропорту ее заметили в объятиях юноши, якобы "взявшего на себя роль охранника, сдерживая слишком эмоциональных поклонников и журналистов", сообщает Daily Mail.

Встреча пары после депортации. Фото: Getty Images

Фото: скриншот instagram.com/dailymail

Крис Кэббон последние полтора года посещает всевозможные акции вместе с Гретой. В частности, он находился вместе с экоактивисткой в Сицилии. Он фотографировал Грету. Они вместе купались в море у Катании. Через несколько дней Тунберг отправилась в путешествие к Средиземному морю.

Фото: Getty Images

Что известно о Крисе Кэббоне

Он называет себя фотографом движений за социальную и климатическую справедливость. Крис документирует активизм Греты Тунберг — от протестов до морских путешествий в Газу. Один из самых известных снимков — фото Греты с флагом Палестины на борту "Мадлен" перед тем, как израильские военные перехватили судно на нейтральных водах.

Известно, что Кирс Кеббон также занимается серфингом. Как он рассказывал на своей странице в Инстаграмм, вместе со своей семьей он жил в Сирии, Латвии и Марокко.

Отец Криса – руководитель компании по производству веб-контента. Учился Кеббон в Lycée Français Saint-Louis в Стокгольме. Это престижная школа с акцентом на творчество.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Грета Тунберг присутствовала на протестах в Грузии. Речь идет о протестах осенью 2024 года.