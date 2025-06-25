В цьому ніхто не зацікавлений: Фесенко назвав найгірший сценарій війни Ізраїлю з Іраном

Цей сценарій давно обговрюють і він призвів би до ескалації ситуації

Якщо Корпус вартових ісламської революції (КВІР) спробує заблокувати Ормузьку протоку і перекрити потік танкерів із Перської затоки — це передусім вдарить по самому Ірану, позбавивши його надходжень від продажу нафти Китаю.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, чому це може стати найгіршим сценарієм війни Ізраїлю з Іраном.

— Цей сценарій давно обговорюється і це був би найгірший сценарій, це точно була б ескалація війни. Але якщо виходити з раціональної логіки, що зараз для іранського керівництва головне — не "священна війна" проти США й Ізраїлю, а збереження режиму — війна може імітуватись. Поступово будуть [робитися] кроки до припинення цієї війни, щоб зберегти режим, — каже політолог.

На його думку, цьому будуть сприяти і зовнішні гравці — від Москви до Пекіна.

— Китай не зацікавлений у тому, щоб відбулося перекриття Ормузької протоки, тому що купує іранську нафту, і найбільше постраждає. Іран теж від цього постраждає, тому що це буде удар по головних надходженнях валюти. Це може ще більше послабити іранську економіку, яка і так в критичному стані, — продовжує політичний експерт.

За його словами, Росія теж може сприяти зниженню ескалації, оскільки для Путіна пріоритет номер один — не конфліктувати з Трампом.

— Навіть реакція Штатів на пости Медведєва про ядерну зброю, і те, що Медведєв змушений був виправдовуватися і скоригувати свою позицію і заявити, що Росія не буде сприяти наданню Ірану ядерної зброї — дуже показово. Думаю, Кремль чітко зрозумів, що не варто гратися, а треба зберігати конструктивну комунікацію з Трампом. Але водночас треба якось допомогти своєму союзнику, щоб він вижив у цій ситуації. А як допомогти? Сприяти зусиллям Трампа у припиненні цієї війни, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи може Трамп завершити війну Росії проти України за іранським сценарієм.