Ілон Маск зробив важливе оголошення: мільярдер хоче зламати 200-річну монополію в Конгресі

Такого не було ще з 19 століття

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії під назвою "Американська партія". Мільярдер пояснив це рішення можливим банкрутством країни через марнотратство і хабарництво.

"Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через марнотратство і хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створена Американська партія, щоб повернути вам свободу", — написав підприємець у своєму акаунті, передає ВВС.

Раніше Маск провів кілька опитувань у своєму Х-акаунті, де більшість користувачів підтримали ідею створення такої партії. Уперше він анонсував запуск партії після публічної сварки з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, політолог Олексій Якубін вважає, що Маск зараз торгується з Трампом і частково з демократами. Експерт нагадав, що підприємець раніше мав тісні зв'язки з демократами, перш ніж почав підтримувати республіканців.

"Тобто він натякає і тій, і іншій партії, які на федеральному рівні мають ключовий вплив, що у випадку чого він може відкусити в обох партій певний шматок виборців", — зазначив Олексій Якубін.

Політолог додав, що на рівні штатів у США діє багато партій різних напрямків. Але на федеральному рівні з 19 століття владу тримають лише республіканці та демократи.

Якубін згадав кілька спроб зламати цю монополію, зокрема створення партії популістів у середині 20 століття. За його словами, Маск намагається загравати з ідеєю третьої партії, яка б посунула дуополію.

"Наразі Маск просто торгується, тому що його бізнес значною мірою залежить від державних субвенцій. Зараз він намагається сказати обом партіям: "Ви не чіпайте мене, ці контракти, які існують, і субвенційну політику, інакше я створю нову політичну силу"", — пояснив експерт.

Раніше "Телеграф" також писав, що Трамп підписав найскандальніший закон. Що головне у новому законі США про податки та витрати.