"Росія зникне з карти": дипломат пояснив, коли і чому світ позбавиться від неї

За його словами, ми це побачимо

Після війни Росія зникне з геополітичної карти як єдиний центр сили, а велика територія та кількість населення їй не допоможуть. При чому не важливо, як закінчиться війна.

Єдиною можливістю запобігти цьому є вторгнення росіян в Європу. Про це заявив колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий в етері Zaxid.net.

"В цій ситуації Росії немає місця в цьому світі, як би вони не хотіли, світ Росію скоро викине. Після війни з Україною, як би вона не закінчилась, якщо, звісно, Росія не отримає те, що хоче Путін, і не піде на Європу. Якщо закінчиться тут, то Росія просто зникає з геополітичної карти як один центр сили, попри те, що у них дійсно велика територія і досить багато населення, хоча вже набагато менше, чим було раніше", – сказав він.

За словами дипломата, ми побачимо цю корекцію й Україна відіграє тут дуже важливу роль. Водночас Україні треба вийти з війни суб'єктною країною, яка зберегла економіку і свій людський потенціал.

Нагадаємо, війна може бути завершена уже до кінця 2025 року, і в цьому Україні зможе допомогти чинний президент США Дональд Трамп. Принаймні, у цьому впевнений глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на очільника Росії, а також відзначив, що Трамп і Зеленський "почали розмовляти однією мовою і налагодили зв'язок".