Росія стягує 160 тис. солдатів для нового наступу, пише CNN. Чи так це насправді

Експерт підкреслив, що для Курської операції РФ збирала втричі менше людей і цілих три місяці

Росія за кілька тижнів може розпочати великий наступ із використанням 160 тисяч військовослужбовців, які стягуються до лінії фронту. За останні два тижні ворогові вдалося зміцнити свої позиції на Покровському, Куп’янському та Костянтинівському напрямах.

Про це пише CNN. Зазначається, що рішення президента США Дональда Трампа дати Росії 50 днів до запровадження санкцій, дає їй можливість скористатися часом для штурмів ключових опорних пунктів ЗСУ на сході України.

"Телеграф" звернувся до ветерана російсько-української війни, колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого за коментарем з цього приводу.

– Почнемо з того, що кумедна прив’язка реальних дій на фронті до якихось публічних виступів Дональда Трампа існує виключно в головах людей далеких від фронту. Жодного разу до цього не було жодної прямої прив’язки дій Росії на фронті і всіх цих політичних, що пускають хвилі заяв, що гуляють по медіапростору. Це два абсолютно паралельні всесвіти, які живуть за своїми законами.

Поки медійники стежать за кожним звуком, що виривається з рота Дональда Трампа, і далі медіапростором від кожного звуку гуляють якісь великі потужні хвилі, тим часом війна живе абсолютно своїм життям, – пояснив Дикий.

Євген Дикий. Фото: Evgen Dykyj/Facebook

На його думку, немає жодних підстав вважати, що зараз щось принципово змінилося, і ці 50 днів хоч якось впливають на ситуацію на фронті.

– Вона (війна, – Ред.) розвивається абсолютно за своїми законами та своєю логікою. І в цій логіці мені трохи дивно, звідки можуть взятися 160 тисяч захованих росіян. Я нагадаю, що нещодавно українська армія розпочала Курську операцію. Для того, щоб зібрати туди на Курщину не 160, а 60 тисяч, тобто значно менше, у росіян пішло близько 3 місяців, і при цьому збирали вони ці 60 тисяч з інших ділянок фронту, з Херсонщини, із Запоріжжя знімали, з Харкова. Вибачте, це якось не в’яжеться з тим, що в них раптом зараз стоять 160 тисяч резерву. Ну це трохи просто, це ніби дві різні армії мова, – каже військовий.

Тому Дикий, за його словами, не бачить підстав вважати, що найближчими днями чи тижнями щось подібне може статися, а ворог воюватиме так само, як і воював. Однак він не виключає, що трохи пізніше Росія спробує зробити такий "сюрприз", але про 160 тисяч військових не йдеться.

- Можливо, ви звернули увагу, що якийсь час тому були повідомлення, що російське Міністерство оборони почало активно закуповувати китайські мотоцикли. Це може бути підготовка до певного сюрпризу, тобто спроби перейти від штурмів маленькими пішими групами до такої реінкарнації в 21 столітті кавалерійських атак, – додав Дикий, зазначивши, що йдеться про 20 тисяч одиниць.

Але сюрпризом для української армії це вже не стане, бо про плани росіян уже відомо. Дикий наголосив, що більше нічого нового від ворога чекати не доводиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР Кирило Буданов розповів, чого чекати від літнього наступу росіян.