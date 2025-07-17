"Россия исчезнет с карты": дипломат объяснил, когда и почему мир избавится от нее

По его словам, мы это увидим

После войны Россия исчезнет с геополитической карты как единый центр силы, а большая территория и население ей не помогут. Причем не важно, как закончится война.

Единственной возможностью предотвратить это является вторжение россиян в Европу. Об этом заявил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый в эфире Zaxid.net.

"В этой ситуации России нет места в этом мире, как бы они ни хотели, мир Россию скоро выбросит. После войны с Украиной, как бы она ни закончилась, если, конечно, Россия не получит то, что хочет Путин, и не пойдет на Европу. Если закончится здесь, то Россия просто исчезает с геополитической карты как один центр силы, несмотря на то, что у них действительно большая территория и достаточно много населения, хотя уже гораздо меньше, чем раньше", – сказал он.

По словам дипломата, мы увидим эту коррекцию, и Украина играет здесь очень важную роль. В то же время Украине нужно выйти из войны субъектной страной, сохранившей экономику и свой человеческий потенциал.

Напомним, война может быть завершена уже до конца 2025 года и в этом Украине сможет помочь действующий президент США Дональд Трамп. По крайней мере, в этом уверен глава офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на главу России, а также отметил, что Трамп и Зеленский "начали разговаривать на одном языке и установили связь".