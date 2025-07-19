На місці вбивства Фаріон хочуть поставити меморіал із прихованим змістом: як він виглядає (відео)

Ідею для пам’ятника придумали студенти

Під час вечора пам’яті на честь загиблої мовознавиці Ірини Фаріон представили проєкт меморіалу, який буде розміщено на місці її вбивства. Об’єкт створено на основі робіт її студентів.

Про це розповіли організатори заходу та показали проєкт пам’ятника. Про це повідомляє "Говорить Великий Львів".

Згідно з задумом авторів, меморіал буде високою коробкою, з кількома отворами у вигляді букв, через які можна подивитися всередину. Усередині ж будуть таблички з її цитатами.

Автори вважають, що таким чином вдасться наголосити — людину можна справді пізнати лише якщо до неї уважно придивитися, і що не варто робити про неї поспішних висновків.

Крім основної конструкції, також планується висікти ще одну цитату Фаріон на бордюрі.

Як відомо, Ірину Фаріон застрелили біля її будинку 19 липня 2024 року. Менше за тиждень у Дніпрі затримали її вбивцю — 18-річного В’ячеслава Зінченка.

У ході слідства провели понад 60 експертиз, допитали 1500 осіб, вивчили дані з відеокамер. Обвинувальний акт було передано до суду 26 грудня 2024 року.