Умивався сльозами в суді: чоловік почув вирок за вбивство 5 українок в Австрії

Чоловік розчулився під час оголошення вироку

У Нижній Австрії завершився судовий процес над 52-річним водієм мікроавтобуса, який спричинив смертельну аварію на Південному автобані (A2). Внаслідок трагедії, що сталася рано-вранці 1 квітня, загинуло 5 жінок-українок.

Про це повідомило видання "oe24.at". Чоловіка визнано винним у вбивстві з необережності та засуджено до 18 місяців позбавлення волі, з яких 6 — він відбуватиме у в'язниці, решта — умовно.

За даними слідства, мікроавтобус, яким керував обвинувачений, виїхав із паркувального майданчика та спробував увійти в потік транспорту, перетинаючи смугу розгону. У цей момент водій відволікся на мобільний телефон. Через це він не встиг вчасно зреагувати, й автобус зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом.

Кадри з місця ДТП 1 квітня

Четверо пасажирок — українки віком від 53 до 64 років — загинули на місці. Ще одна 58-річна жінка, також громадянка України, померла в лікарні через кілька днів. Ще 2 жінки, які перебували в автобусі, дістали важкі травми, як і водій вантажівки.

Кадри з місця ДТП 1 квітня

Під час судового засідання водій автобуса не стримав емоцій: "Люди, які загинули, – мої друзі. Це найгірше, що може статися в житті". Його каяття, сльози та відсутність кримінального минулого суд врахував при винесенні вироку.

Обвинуваченого також визнано винним у ненавмисному спричиненні тілесних ушкоджень і створенні небезпеки для оточуючих. Розслідування проти водія вантажівки було припинено — слідчі не виявили його провини.

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