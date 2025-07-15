Скільки ще може тривати війна в Україні: тривожний звіт від Європи

Йдеться ще про кілька років

Війна в Україні може тривати ще від трьох до п’яти років. Можливі також нові наступальні дії РФ проти України, а також поблизу Європи, наприклад, у Молдові, на Балканах або навіть проти держав-членів НАТО.

Про це йдеться у стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року, опублікованому на сайті французького уряду. У ньому зазначено, що країні необхідно готуватися до "ризику великої війни в серці Європи", але з розумінням, що США не будуть активно включені в безпеку.

"Гіпотеза нової російської агресії проти Європи протягом найближчих трьох-п'яти років є центральною з погляду інтересів оборони та безпеки європейського континенту. Можливі нові наступальні дії проти України, а також поблизу Європи, наприклад, у Молдові, на Балканах або навіть проти держав-членів НАТО, з метою перевірити згуртованість Альянсу. Найвищим ризиком є ситуація, за якої подібна агресія співпадатиме з масштабною операцією в іншому регіоні світу, що відверне американські сили", — йдеться в огляді.

Ключовими цілями для Франції до 2020 року називають "матеріальне та моральне озброєння" країни. Їй потрібно бути готовою до протидії дестабілізуючим діям на території Франції та їх наслідкам.

У зв’язку з цим йдеться і про необхідність збільшення фінансування на оборону для переозброєння та посилення стійкості країни у разі війни високої інтенсивності.

"Кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Приоритизація цієї загрози… ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації", – йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський сказав, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, важливо посилити тиск санкцій, особливо з боку США.