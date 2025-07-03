"Давайте бути реалістами": Терехов — про те, як закінчиться війна

Посадовець також повідомив, чи відійде армія РФ із Харківщини

Мер Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо того, як може завершитися війна в Україні. За його словами, військового рішення сьогодні немає, і всі експерти це підтверджують.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". Посадовець переконаний, що закінчення війни можливе лише дипломатичним шляхом, за умови сильної міжнародної підтримки України. "Вірю в мистецтво дипломатії. Нам необхідна жорстка міжнародна підтримка", — додає він.

Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року Терехов був переконаний, що війни не буде. Зараз він пояснює це тим, що інформація надходила від компетентних служб, які казали про військові навчання, а не про підготовку реальної агресії.

"За лічені години до вторгнення нас збирали в СБУ й казали, що ніякої війни не буде — це просто військові навчання. Мої дані базувалися на повідомленнях інформованих служб. Якби ми знали хоча б за тиждень, ми б зовсім по-іншому підготувалися б", — каже мер Харкова.

На запитання про те, чи відійде армія РФ із Харківщини, посадовець відповів, що для цього потрібна, перш за все, активна оборона українського війська. "Самі вони, звісно, нікуди не відкотяться – треба, щоб ми їх відкотили. Але давайте бути реалістами: для Харкова справедливим миром може бути кордон, яким він був до початку повномасштабного вторгнення", — підкреслює співрозмовник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни не змогли взяти Харків у 2022 році не лише через зусилля військових, а й завдяки героїзму місцевих жителів. Кремль серйозно помилився, вважаючи Харків проросійським містом.