Довгі шарфи, сукні без рукавів і вся в чорному: які невдалі образи обирала Бріжит Макрон

Перша леді Франції виробила власний стиль, але іноді обирала невдалі луки

Бріжит Макрон є однією з найефектніших перших леді у світі. Вона часто з'являється на офіційних заходах, супроводжуючи свого чоловіка, президента Франції Еммануеля Макрона. Водночас Бріжит демонструє хороший смак, обираючи стильні та елегантні вбрання. Однак деякі образи стали суперечливими.

"Телеграф" зібрав добірку невдалих образів першої леді Франції та пояснив, чому вони не пасують Бріжит Макрон.

Невдалі образи Бріжит Макрон

Аналізуючи стиль Бріжит Макрон, можна побачити, що вона часто обирає речі, які вкорочують її шию. Так перша леді одягає шарфи або жакети з високою стійкою. Водночас такі деталі створюють вигляд, ніби переходу між головою і тулубом немає. До того ж перша леді Франції має коротку стрижку, що посилює таке враження.

Образ вкоротив Макрон шию, фото Getty Images

У минулому Бріжит іноді з'являлась на публіці у сукнях без рукавів чи майках. Таким чином вона оголювала свої худорляві руки, які видають вік, адже стають помітними вени. Водночас з часом шкіра втрачає свою пружність, і такий одяг лише підкреслює ці нюанси.

Образ підкреслив худі руки і вікові зміни Макрон, фото Getty Images

Макрон в одязі без рукавів, фото Getty Images, фото Getty Images

Загалом коротка сукня білого кольору з молочним тренчем пасує Макрон, адже підкреслює її стрункі ноги. Однак образ псують чорні колготки з чорними туфлями, які роблять низ луку важким. Сюди пасували б тілесні колготки та взуття молочного відтінку. Тоді б лук першої леді Франції був би гармонійнішим.

Чорний низ обтяжує образ, фото Getty Images

Природа нагородила Бріжит довгими та худими ногами, але іноді їй не вдавалося це підкреслити, як от на фото. Тут перша леді Франції обрала жакет, який закінчується на лінії стегон, з дуже глибоким V-подібним вирізом. Також вона одягнула довгий шарф, чорні шкіряні штани та туфлі з широкими смужками. Таке поєднання зробило образ непропорційним та візуально вкоротило ноги Макрон.

Образ вкоротив ноги Макрон, фото Getty Images

Дружина Еммануеля Макрона періодично з'являється на заходах у повністю чорних образах. Наприклад, у пальті, штанах і взутті чорного кольору або сукні та туфлях. Утім, чорний колір пасує не всім і до того ж додає віку. Так Бріжит він підкреслив зморшки на обличчі.

Бріжит Макрон у чорному, фото Getty Images

Чорний образ підкреслив вік Макрон, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про цікавий момент між Еммануелем Макроном і Кейт Міддлтон. Це відбулося у Віндзорському замку.