Кинула його заради Еммануеля: що відомо про першого чоловіка Бріжит Макрон

Макрон став другим офіційним чоловіком Бріжит

Перша леді Франції Бріжит Макрон останнім часом уникає контакту на публіці із чоловіком та президентом Еммануелем Макроном. Тому у медіа ширяться чутки про можливу кризу в їхньому шлюбі. Цікаво, що до Макрона Бріжит вже була у шлюбі.

"Телеграф" розповість, що відомо про першого чоловіка Бріжит Макрон та яким був їхній шлюб.

Що відомо про першого чоловіка Бріжит Макрон

Бріжит побралась вперше у 21 рік. Її обранцем був банкір Андре-Луї Озьєр. Весілля відбулося у 1974 році, коли майбутній президент Франції Еммануель Макрон ще навіть не народився. Вона описувала Андре-Луї як "хорошого чоловіка з сильним моральним компасом".

Весілля Андре-Луї та Бріжит, фото closermag.fr

У 1975 році у подружжя народився син Себастьян, а у 1977 — донька Лоранс, яка згодом стала однокласницею Макрона. У 1984 році родина поповнилась донькою Тіфен. Про Озьєра практично немає інформації у мережі, оскільки він завжди вів приватне життя.

Бріжит Макрон з немовлям, фото з мережі

Бріжит і Андре Луї, фото з мережі

У 1993 році Бріжит познайомилася Еммануелем Макроном під час театрального майстер-класу в середній школі La Providence. Тоді вона була 39-річною вчителькою, а він – 15-річним учнем.

На той час Бріжит перебувала у шлюбі, до того ж була на 25 років старшою за Еммануеля. Однак хлопця це не зупиняло. Після однієї з вистав у школі він поцілував вчительку. Згодом Макрон написав еротичний роман, в якому йшлося про стосунки із Бріжит. Колишня сусідка Еммануеля, яка друкувала цей роман, розповідала, що там було багато непристойного.

Макрон і Бріжит на початку стосунків, фото з мережі

Коли стало відомо про роман з Макроном, жінка отримала багато критики. А Еммануеля батьки перевели до ліцею Генріха IV у Парижі. Бріжит сподівалась, що він закохається у жінку свого віку, а Макрон обіцяв, що одружиться з нею. Поступово Еммануелю вдалося підкорити серце Бріжит і переконати її у своїх серйозних намірах. У 2006 році вона розлучилась з Андре-Луї, а через рік побралась з Макроном. Вони перебувають у шлюбі й досі — вже понад 19 років.

Бріжит і Еммануель Макрон, фото Getty Images

Відомо, що у грудні 2019 року перший чоловік Бріжит помер. Однак родина не надавала розголосу цій події. Його поховали таємно та без уваги преси.

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