Публічний ляпас Макрону та інші витівки: ЗМІ з’ясували, що розлютило першу леді Франції

Останнім часом дружина президента поводиться дивно на публіці

Перша леді Франції Бріжит Макрон, яка встигла вийти заміж і стати мамою ще до народження Емманюеля Макрона, завжди на публіці відрізнялася стриманістю та елегантністю, що личить її високому статусу. Однак останнім часом її відсторонена поведінка все частіше викликає подив і багато питань.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що могло засмутити Бріжит Макрон. Виявляється, на це є низка можливих причин.

Що могло засмутити Бріжит Макрон

Поведінка на публіці першої леді Франції продовжує дивувати мережу. Під пильною увагою камер президент Емманюель Макрон та його дружина Бріжит опинилися після скандалу під час візиту до В’єтнаму.

Під час виходу з літака лідер Франції отримав ляпас від дружини й відео з інцидентом на борту авіалайнера розлетілося мережею. Згодом Емманюель Макрон зазначив, що вони з дружиною просто жартували.

Але останнім часом у стосунках подружжя спостерігається холод. Спочатку ЗМІ зафіксували, як Бріжит проігнорувала простягнуту руку президента, коли сходила з літака в аеропорту Великобританії. Потім інцидент повторився на очах у короля Чарльза III.

Бріжит Макрон відсторонено веде себе на публіці, Фото: Getty Images

У виданні "Daily Mail" пишуть, що дивна поведінка першої леді Франції викликана низкою причин. Насамперед Бріжит "доведена до відчаю" через рішення суду, яке виправдало двох жінок, які поширювали неправдиві та образливі чутки про неї.

Йдеться про блогера Наташу Рей та екстрасенса Амандіну Руа, які опублікували відео з наклепницькими твердженнями, що Бріжит нібито була "народжена чоловіком" і "сексуально домагалася" Емманюеля Макрона, коли він був підлітком.

Бріжит Макрон засмутилася через судову справу, Фото: Getty Images

У 2022 році обидві жінки були визнані винними у наклепі та оштрафовані. Але цього місяця Французький апеляційний суд скасував вирок, вважаючи, що обвинувачені "діяли сумлінно" і висловлювали вже відомі суспільству чутки, а отже, їхні заяви не підпадають під юридичну ухвалу наклепу.

Бріжит Макрон стала об’єктом нападок і чуток, Фото: Getty Images

Через це Бріжит Макрон, яка сподівалася покласти край багаторічним нападкам, опинилася в ще гіршій ситуації, оскільки цькування в її бік посилилося, адже її недоброзичливці сприйняли рішення суду як "перемогу".

Щобільше, ще однією причиною, яка могла вплинути на поведінку першої леді Франції, стала її нещодавня втрата. Минулого тижня померла старша сестра Бріжит, з якою вона була особливо близька. Ця втрата дуже вплинула на емоційний стан дружини президента.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час державного обіду, влаштованого на честь приїзду лідера Франції, папараці зафіксували цікавий момент.