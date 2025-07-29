Мав кількох коханок та крав гроші. У Китаї заарештували найвідомішого ченця Шаолінь

Саме він зробив монастир відомим на весь світ

Настоятеля найвідомішого буддійського храму Шаолінь Ши Юнсіня звинувачують у розкраданні коштів та стосунках з кількома жінками, які народжували від нього дітей. Саме він перетворив Шаолінь на світовий бренд кунг-фу.

Про це повідомляє The Washington Post. Храм підтвердив, що він перебуває під слідством за розкрадання коштів. За даними державних китайських ЗМІ, Ши Юнсіня минулого тижня затримала поліція.

Буддійська асоціація країни заявила про усунення Юнсіня з посади за розкрадання та незаконне привласнення активів храму. Також стало відомо про його стосунки з жінками, що суперечить ідеї чернецтва.

"Він також серйозно порушив буддійські заповіді, підтримуючи неналежні стосунки з кількома жінками протягом тривалого періоду часу та народжуючи від них незаконнонароджених дітей … Вчинки Ши Юнсіня були кричущими за своєю природою та серйозно зіпсували репутацію буддійської громади й завдали шкоди іміджу ченців", — йдеться у заяві.

Ши Юнсінь перетворив Шаолінь на світовий бренд

Ши Юнсінь був ченцем 1500-річного храму Шаолінь з 1982 року, а головою монастиря став у 1999. Саме він допоміг перетворити стародавню установу на світовий бренд, презентувавши її світу як місце народження кунг-фу. Ши Юнсінь став одним з найвідоміших релігійних діячів Китаю. Через його комерційні таланти він отримав прізвисько "чернець-генеральний директор".

Ши Юнсінь у молодості

Ши Юнсінь, напевно, найвідоміший шаолінський чернець

Храм Шаолінь

Протягом своєї чернечої кар'єри Ши Юнсінь просував ідею поєднання духовної практики з практичною діяльністю. Саме це й зробила Шаолінь відомим. При цьому у своїх творах Ши Юнсінь наголошував, що буддійські ченці мають дотримуватися обітниць безшлюбності як частини своєї духовної практики.

Ши Юнсінь народився в провінції Аньхой у 1965 році. Після того як у 1999 році він очолив храм Шаолінь, ченця було призначено заступником директора Китайської буддійської асоціації.

Також Юнсінь чотири рази брав участь у щорічних пленарних засіданнях Всекитайських зборів народних представників, парламенту Китаю. Під його керівництвом Шаолінь розширив свій глобальний портфель компаній, включивши філії в 40 країнах.

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