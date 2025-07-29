Имел нескольких любовниц и воровал деньги. В Китае арестовали самого известного монаха Шаолинь

Он помог сделать храм известным на весь мир

Настоятеля известнейшего буддийского храма Шаолинь Ши Юнсиня обвиняют в хищении средств и отношениях с несколькими женщинами, которые рожали от него детей. Именно он превратил монастырь в мировой бренд кунг-фу.

Об этом сообщает The Washington Post. Храм подтвердил, что он находится под следствием за хищение средств. По данным государственных китайских СМИ, Ши Юнсиня на прошлой неделе задержала полиция.

Буддийская ассоциация страны заявила об отстранении Юнсиня от должности за хищение и незаконное присвоение активов храма. Также стало известно о его отношениях с женщинами, что противоречит идее монашества.

"Он также серьезно нарушил буддийские заповеди, поддерживая ненадлежащие отношения с несколькими женщинами в течение длительного периода времени и рожая с ними незаконнорожденных детей… Поступки Ши Юнсиня были вопиющими по своей природе, серьезно испортили репутацию буддийской общины и нанесли ущерб имиджу монахов", — сказано в заявлении.

Ши Юнсинь превратил Шаолинь в мировой бренд

Ши Юнсинь был монахом 1500-летнего храма Шаолинь с 1982 года, а главой монастыря стал в 1999 году. Именно он помог превратить древнее учреждение в мировой бренд, презентовав его миру как место рождения кунг-фу. Ши Юнсинь стал одним из известнейших религиозных деятелей Китая. Из-за его коммерческих талантов он получил прозвище "монах-генеральный директор".

Ши Юнсинь в молодости

Ши Юнсинь, наверное, самый известный шаолинский монах

Храм Шаолинь

На протяжении своей монашеской карьеры Ши Юнсинь продвигал идею сочетания духовной практики с практической деятельностью. Именно это и сделало Шаолинь известным. При этом в своих произведениях Ши Юнсинь отмечал, что буддийские монахи должны соблюдать обеты безбрачия как часть своей духовной практики.

Ши Юнсинь родился в провинции Аньхой в 1965 году. После того как в 1999 году он возглавил храм Шаолинь, монах был назначен заместителем директора Китайской буддийской ассоциации.

Также Юнсинь четырежды принимал участие в ежегодных пленарных заседаниях Всекитайского собрания народных представителей, парламента Китая. Под его руководством Шаолинь расширил свой глобальный портфель компаний, включая филиалы в 40 странах.

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