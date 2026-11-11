Захопили парковку: у Львові помітили незвичну компанію біля торгового центру (відео)
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Кадри незвичної прогулянки опублікували 11 листопада
У Львові вночі помітили стадо кіз біля торгово-розважального центру Victoria Gardens. Тварини організованою групою бігли парковки та перетинали дорогу поруч із ТРЦ.
Відео оприлюднив місцевий телеграм-канал "Типовий Львів". У дописі повідомили, що рогаті намотували кола поблизу торгового центру.
Торгово-розважальний центр Victoria Gardens розташований у Франківському районі Львова, на вулиці Кульпарківській, у західній частині міста.
Звідки саме взялися кози та кому вони належать, наразі невідомо. Водночас це не перший випадок, коли рогатих тварин помічають біля Victoria Gardens. У серпні 2025 року в місцевих пабліках уже поширювали відео з козами поблизу торгового центру. Тоді поруч із тваринами також був пастух.
Тоді деякі львів’яни висловили занепокоєння безпекою тварин і людей через появу кіз біля торгового комплексу.
Як повідомляв "Телеграф", у центрі Полтави жінка вигулювала козу жвавою вулицею.
Також раніше незвичного "улюбленця" помічали й в Івано-Франківську. На відео чоловік вів козу на повідку просто вулицею.