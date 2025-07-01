Будуть нові землетруси біля Полтави? Експерт пояснив, чому тут виникають коливання

Експерт пояснює, що такі землетруси зароджуються на малій глибині та не мають глибоко розташованих епіцентрів

Вночі 1 липня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бали. Вчені запевняють, що такі поштовхи в регіоні не є аномальним явищем і можуть повторюватися через геологічні особливості регіону.

Про ситуацію "Телеграфу" розповів начальник Центру збору й обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко. За його словами, подібні землетруси в області — не рідкість і не є чимось аномальним:

"На Полтавщині за останні 3-4 роки зафіксовано близько десяти землетрусів. Це — територія так званої Дніпровсько-Донецької западини, де тектонічна активність спостерігається вже давно. Тож, такі поштовхи — явище звичне, особливо для чутливих людей. Найчастіше це локальні коливання, які не несуть серйозної загрози", — каже експерт.

Фахівець зазначає, що переважно ці землетруси реєструються спеціалізованою апаратурою, а не відчуваються людьми. Окремі з них мають інтенсивність у межах трьох-чотирьох балів за шкалою MSK-64, що не перевищує інженерний поріг чутливості.

"Вони виникають на невеликій глибині й не мають глибоких джерел. Це — природний наслідок тектонічного напруження в межах платформової частини. Виникнення землетрусів на Полтавщині не є передвісником масштабної сейсмічної активності в регіоні", — додає Андрущенко.

Що було раніше

У ніч на 1 липня 2025 року в Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,1 бали. Підземні поштовхи зареєстрували о 01:23 за київським часом. Епіцентр знаходився поблизу села Карпусі Полтавського району, на глибині 7 кілометрів.

Де був землетрус вночі 1 липня

Розташування села Карпусі на мапі

За класифікацією, такі землетруси вважаються маловідчутними — більшість жителів території могли й не помітити жодних коливань ґрунту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 червня в акваторії Егейського моря біля Туреччини стався землетрус магнітудою 5,9. У місті Мармаріс (провінція Мугла) люди відчули сильні поштовхи, через які деякі вистрибували з вікон багатоповерхівок. Є загиблий і постраждалі.