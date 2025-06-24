Землетрус чи катастрофа? В мережі гадають про вибухи на Івано-Франківщині, що це могло бути

Жителі висувають припущення

Гучні вибухи в Івано-Франківській області пролунали близько 17:00 23 червня, звуки чули у Коломиї, а також у Калуському, Косівському, Івано-Франківському районах та у курортному Буковелі. Тривоги в цей момент не було — люди висувають різні версії, що могло статися.

Звуки були дуже сильними, ба більше — жителі деяких районів розповіли, що трусилися стіни, вікна та меблі. Офіційних даних про причини різких звуків станом на ранок 24 червня немає, й люди висувають свої припущення — від катастрофи літака до землетрусу.

Так, деякі жителі Закарпаття пишуть у соцмережах, що нібито було видно слід, ніби щось падає з неба. Очевидцям здалося, що це було схоже на слід від літака.

Інші підозрюють, що це міг бути землетрус. Проте більшість схиляється до іншого пояснення — це міг бути звук від винищувача, що долав звуковий бар'єр.

Що таке звуковий бар'єр та чому його подолання літаком супроводжують гучні різкі звуки

Звуковий бар'єр виникає, коли об'єкт (літак чи ракета) рухається зі швидкістю, що наближається до швидкості звуку або її перевищує. В результаті виникає значне збільшення опору повітря.

Подолання звукового бар'єра може супроводжуватися звуковим ударом, який часто сприймається як вибух. Насправді це не вибух, а сукупність звукових хвиль, що набігають одна на одну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" запитав сейсмолога Олександра Кендзеру, в яких містах України є небезпека землетрусів. Зокрема це Одещина та Закарпаття.