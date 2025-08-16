До Путіна застосували монарший чин

Урядові документи зі штампом Державного департаменту США виявили в бізнес-центрі готелю на Алясці. У паперах містилася секретна інформація про зустрічі 15 серпня між президентом Дональдом Трампом та очільником Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. Як з'ясувалось, попри війну в Україні та смерті сотень тисяч людей, Вашингтон готувався використовувати монарші титули для очільника Росії.

Близько 9 ранку в п'ятницю троє гостей готелю Captain Cook знайшли вісім сторінок документів, які американські співробітники випадково залишили в одному з публічних принтерів. За інформацією NPR, готель, в якому були знайдені документи, розташований за 20 хвилин від військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, де 15 серпня проходив саміт між президентом Дональдом Трампом та хазяїном Кремля.

Документи показали рівень пошани, який США готувались виявити до очільника країни-агресора. Також там містилися точні місця проведення переговорів, графік зустрічей та телефони американських урядовців.

Секретні документи

У паперах також є згадка, що Трамп планував подарувати главі РФ церемоніальний подарунок — американську статую білоголового орлана. У документах чітко зазначалось, що обід мали влаштувати "на честь його ясновельможності Володимира Путіна" — титул, який зазвичай використовують для монархів.

Секретні документи саміту США-Росія

За даними розсекречених виданням NPR документів, лідери під час урочистого обіду мали сидіти один навпроти одного. Трампа оточували б шість високопосадовців, включно з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом. Хоча під час саміту в п'ятницю обід скасували, планувалося подавати прості страви з трьох подач: зелений салат, філе-міньйон або палтус та крем-брюле на десерт.

Путіна назвали ясновельможністю на саміті

Також у документах були фонетичні підказки з правильною вимовою прізвищ представників російської делегації. Хазяїна Кремля, до прикладу, описали як "POO-tihn".

Путіна назвали ясновельможністю

Витоки з готелю

Путіна назвали ясновельможністю

Документи зі схемою розсадки

Нагадаємо, у Європи та України є єдина мета після саміту на Алясці. Такими ж методами діяв Путін на зустрічі на Алясці 15 серпня.