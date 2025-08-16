Три сценарії після Аляски. Штучний інтелект дав свій прогноз для України

Один зі сценаріїв має високу вірогідність

Зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці не принесла настільки швидких результатів у вирішені війни в Україні, як хотілося. Однак вона точна матиме вплив на майбутнє, розвиток якого можливий щонайменше за трьома сценаріями.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту ChatGPT з проханням спрогнозувати сценарії розвитку подій після саміту на Алясці. Було запропоновано три варіанти: оптимістичний, реалістичний, песимістичний.

Оптимістичний сценарій

Цей варіант має формування тристороннього формату домовленостей — США, Україна та Росії, але без участі Європи. Є ймовірність, що на тлі міжнародного тиску та внутрішніх проблем Росії, Путін буде вимушений піти на обговорення припинення вогню. Однак переговори не триватимуть один день, адже України вимагатиме гарантій безпеки.

Після досягнення компромісу Росія почне поступово виводити війська, а Київ при цьому збереже союзництво з США та Європою. Тут йдеться і про додаткові гарантії безпеки і відновлення. Однак, на думку ШІ, вірогідність цього сценарію досить низька, адже голова Кремля не демонструє готовність до поступок та наближення миру.

Реалістичний сценарій

В такому випадку переговори продовжують затягуватись та буксувати, впираючись в безкомпромісність Путіна. Трамп і далі розповідатиме про "прогрес", якого насправді не видно. При цьому затягування війни призводить до виснаження не тільки сторін конфлікту, а й партнерів — Європи і США. Через це можуть коливатись темпи допомоги, що посилюватиме критичну ситуацію на фронті.

Дедалі більше війна в Україні скидатиметься на "напівзаморожений конфлікт" — активні бої є, але рішучого прориву у наближені миру немає. Вірогідність цього сценарію досить висока, адже відповідає логіці сучасних позицій держав.

Песимістичний сценарій

Гонитва Трампа за миром в Україні супроводжуватиметься надзвичайним тиском на Київ. США вимагатимуть компромісу, який наразі вбачає фактичну втрату окупованих територій. За такого сценарію Путін отримає бажане і може оголосити про свою "перемогу".

При цьому Захід розколюється на тих, хто продовжує допомагати Україні і тих, хто здався. Київ опиняється перед вибором: боротись власними силами або погодитись на несправедливий мир.

Вірогідність такого розвитку подій середня, адже на пряму залежить від внутрішньої політики США та того, на скільки Захід буде єдиними в підтримці України.

Підбиваючи підсумки ШІ, каже, що ймовірніше ситуація лишиться в реалістичному сценарії. Тобто будуть лунати гучні заяви, обіцянки, а на ділі — мінімальний зсув. Публічна гра Трампа у миротворця затягуватиметься без позитивного для України результату.

Чи наблизила зустріч Трампа і Путіна мир в Україні

ШІ вважає, що зустріч Трампа та Путіна фактично не змінила нічого, адже мир залишився далеким від України. Ці розмови на Алясці радше політична гра, імітація бурної діяльності без справжнього результату.

Що про це свідчить:

Переговори без участі України — фікція. Говорити про війну без сторони, яка піддалась агресії, не логічно. Тому зустріч Путіна і Трампа можна назвати порожнім дипломатичним жестом. Наразі Київ досить сильний і, заручившись підтримкою Європи, може вимагати справедливості і не терпіти домовленості без України.

Трамп і Путін переслідували власні цілі. Зустріч лідерів була направлена більше на їх репутацію та бажання показати себе. Адже Трампу важливо підтримувати образ миротворця, а Путіну — отримати увагу і визнання себе як лідера, без якого не можуть вирішити проблему.

Результати нульові. Після саміту пройшла майже доба, але, окрім заяви про "прогрес та порозуміння", нічого не змінилось. Тобто ймовірніше сторони просто вислухали один одного, але спільної думки не досягли.

Ризик для України. Навіть попри пустомовність цього саміту відсутність Києва на ньому не дуже добре впливає на Україну. Адже президенту Зеленському фактично будуть нав'язувати "компроміс", який погодили США та Росія, не враховуючи думку української сторони.

Резюмуючи ШІ, наголосив, що зустріч Трамп і Путіна на Алясці фактично не наблизила мир в Україні, вона була піар-акцією та зустріччю політиків. Але водночас добре продемонструвала Заходу наскільки повільні темпи наближення завершення війни.

