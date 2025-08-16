К Путину применили монарший чин

Правительственные документы со штампом Государственного департамента США обнаружили в бизнес-центре гостиницы на Аляске. В бумагах содержалась секретная информация о встречах 15 августа между президентом Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным в Анкоридже. Как выяснилось, вопреки войне в Украине и смерти сотен тысяч человек, Вашингтон готовился использовать монаршие титулы для главы России.

Около 9 утра в пятницу трое гостей отеля Captain Cook обнаружили восемь страниц документов, которые американские сотрудники случайно оставили в одном из публичных принтеров. По информации NPR, гостиница, в которой были найдены документы, расположена в 20 минутах от военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где 15 августа проходил саммит между президентом Дональдом Трампом и хозяином Кремля.

Документы показали уровень уважения, который США готовились выявить главе страны-агрессора. Также там размещались точные места проведения переговоров, график встреч и телефоны американских чиновников.

В бумагах также упоминается, что Трамп планировал вручить главе РФ церемониальный подарок — американскую статую белокочанного орлана. В документах четко отмечалось, что обед должны были устроить "в честь его превосходительства Владимира Путина" — титул, обычно используемый для монархов.

По данным рассекреченных изданием NPR документов, лидеры во время торжественного обеда должны были сидеть друг напротив друга. Трампа окружали бы шесть высокопоставленных должностных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Хотя во время саммита в пятницу обед отменили, планировалось подавать простые блюда из трех подач: зеленый салат, филе-миньон или палтус и крем-брюле на десерт.

Также в документах были фонетические подсказки с правильным произношением фамилий представителей российской делегации. Хозяина Кремля, например, описали как "POO-tihn".

Истоки из отеля

