Після зустрічі з Трампом на Алясці. Путін цинічно висловився щодо мирних переговорів по Україні

Путін заявив, що розмова була дуже відвертою

Очільник Кремля Володимир Путін після повернення з Аляски, де зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, прокоментував результати саміту. Для цього він зібрав окрему нараду з представниками влади. Зокрема, Путін заявив, що хоче якнайшвидшого завершення війни.

"Я прагну до якнайшвидшого завершення війни та переходу до мирних переговорів. Зустріч із Трампом стала кроком до важливих рішень", — сказав він. Слова Путіна цитують росЗМІ.

Хазяїн Кремля сказав, що саміт був "корисним" і наблизив сторони до "потрібних рішень" щодо України. Також він заявив, що на зустрічі президенти проговорили майже всі напрямки взаємодії, проте, перш за все, завершення війни можливе "на справедливій основі". Розмову з Трампом він назвав "дуже відвертою та змістовною".

"У нас була можливість поговорити про причини цієї кризи (так в Росії називають війну проти України — Ред.), і саме усунення цих першопричин має бути покладено в основу врегулювання" сказав Володимир Путін

Тим часом з'являється нова інформація про вимоги Москви. Зокрема, Путін на зустрічі наполягав, щоб російську зробили офіційною мовою в Україні та отримати гарантії для російської православної церкви. Про це повідомило NYT за результатами зустрічі лідерів двох держав.

Нагадаємо, у Європи та України є єдина мета впливу на Трампа після саміту на Алясці, пишуть західні журналісти. Схожими методами і діяв Путін на саміті.