Хто обіграє Трампа? У Європи та України є єдина мета після саміту на Алясці - FT

Такими ж методами діяв Путін на зустрічі на Алясці 15 серпня.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Росії Володимиром Путіним на Алясці Україна і Європа уникли найгіршого сценарію — болісного торгу територіями. Тепер європейські лідери та українське керівництво розробляють єдину стратегію впливу на американського президента.

Зустріч закінчилась погано, підсумовують західні журналісти, хоча найгіршого вдалося уникнути. Проте це не означає повної поразки для західних союзників у боротьбі за увагу Трампа, пише FT.

Росія, Європа та Україна тепер мають схожі методи роботи з американським президентом. Основа цієї стратегії — лестощі та підтримка улюблених ідей Трампа без прямих суперечок. Схожими методами діяв Путін на Алясці: зокрема, він погодився з твердженням Трампа, що якби він був президентом, війна б не почалась. А також сказав, що вибори 2020 року в США були сфальсифіковані (це тоді, коли перемогу здобув Джо Байден), знову підлестившись до президента США.

Після встановлення довірчих відносин співрозмовники намагаються схилити президента США на свій бік. Вони підхоплюють висловлювання Трампа, які можуть допомогти їхній справі, та обережно вплітають власні ідеї. Мета — взяти гучні заяви американського лідера і заповнити деталі на свою користь.

Тепер українці та європейці повинні перетворити майже катастрофу на успіх. Та коли стане ясно, що Росія посилює свої атаки на Україну, Трамп розчарується Путіним. І тоді настане момент, коли США знову зможуть зосередитись на санкціях проти Росії та збільшенні допомоги Україні.

