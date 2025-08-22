Міг влаштувати найгучнішу диверсію сучасності. Що відомо про затримання українця в Італії

"Телеграф" розповідає, що відомо про затриманого, і які ще є версії підриву "Північних потоків".

У середу італійська поліція затримала 49-річного громадянина України Сергія Кузнецова за підозрою у координуванні підриву газопроводів "Північний потік", який стався у 2022 році. Затримання відбулося біля міста Сан-Клементе, коли чоловік супроводжував сина до місцевого університету.

"Телеграф" розповідає, що стоїть за цим затриманням і чи може воно стати проривом у розслідуванні однієї з найгучніших диверсій останніх років.

Хто такий Сергій Кузнецов і як він виглядає

Фото українця Сергія Кузнецова.Фото: open.online

Сергій Кузнецов — це не звичайний громадянин. За даними німецьких слідчих, він є капітаном Збройних сил України у відставці та колишнім співробітником Служби безпеки України. Раніше він служив в елітному підрозділі СБУ, який захищав Київ на початку повномасштабної війни.

Під час служби Кузнецов командував невеликим підрозділом протиповітряної оборони. Слідство вважає, що саме його військовий досвід та знання спецоперацій зробили його ключовою фігурою у плануванні диверсії проти російських газопроводів.

Німецькі прокурори стверджують, що у 2022 році український військовий підрозділ завербував Кузнецова для секретної місії. За їхніми даними, він очолював команду з шести осіб — двох солдатів та чотирьох цивільних водолазів, які встановили вибухівку на трубопроводи біля острова Борнхольм.

Як необережність привела італійських копів на його слід

Вибух на "Північних потоках"

За даними Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела, Кузнецова вдалося ідентифікувати завдяки необережності. Слідчі нібито вийшли на нього після того, як він використав свій український паспорт для покупки авіаквитків із Польщі та реєстрації у готелі в Італії.

За версією слідства, диверсанти використали орендований вітрильник "Андромеда" для підходу до місця підривів. Стверджується, що на яхті були підроблені документи, які дозволили команді непомітно дістатися до цілі.

Італійська влада затримала українця за європейським ордером на арешт, виданим німецькими прокурорами. Під час затримання Кузнєцов не вчиняв опору і сам відкрив двері карабінерам. Зараз він перебуває у відділенні поліції у місті Річчоне. Найближчим часом його екстрадують до Німеччини, де йому висунуть офіційні звинувачення у саботажі.

Що відомо про гучний феєрверк на "Північному потоці" і хто насправді дав зелене світло

Вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнхольм. Внаслідок диверсії було зруйновано три з чотирьох ниток трубопроводів, якими Росія постачала газ до Європи через Балтійське море.

The Wall Street Journal раніше писав, що президент Володимир Зеленський нібито знав про планування операції і дав усну згоду на її проведення. Однак коли ЦРУ США дізналося про ці плани, він нібито вимагав скасувати місію. За цими даними, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не виконав наказ про припинення операції. Проте Україна категорично заперечує цю інформацію.

Є також альтернативна версія, згідно з якою "Північні потоки" підірвав сам Кремль, щоб посварити Україну з Європою. Зокрема, таку думку раніше висловлював Михайло Подоляк, радник Офісу президента. Сам президент України Володимир Зеленський також заперечив інформацію про можливу причетність України до підриву "Північних потоків". Він наголосив, що подібні звинувачення вигідні лише Росії та бізнес-групам, зацікавленим у послабленні санкцій проти Москви.

"Я президент і віддаю відповідні розпорядження. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не діяв", сказав Володимир Зеленський.

Ще один підозрюваний обвів навколо пальця детективів

Фото (twitter.com/forsvaretdk)

Кузнецов — не єдиний українець, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів. Раніше німецькі ЗМІ писали про ще одного підозрюваного — Володимира Журавльова, якому вдалося уникнути затримання.

За інформацією німецьких видань, Польща могла попередити Журавльова про ордер на арешт. У червні 2024 року німецький суд видав ордер на арешт Журавльова, а 21 червня Берлін направив європейський ордер на арешт до Польщі, де підозрюваний міг перебувати. Проте ймовірно, Журавльов виїхав в Україну на автомобілі українського посольства у Варшаві. Берлін вважає, що Варшава навмисно дозволила підозрюваному втекти.

Диверсія на газопроводах стала однією з найгучніших подій 2022 року. Вона остаточно перервала енергетичні зв'язки між Росією та Європою, які будувалися десятиліттями. Підрив трубопроводів завдав Москві мільярдних збитків та позбавив її важливого важеля впливу на Європу.

