У Кейт Міддлтон несподівано знайшовся двійник: як виглядає "копія" принцеси

У мережі знайшли двійника принцеси Уельської

Навколо принцеси Уельської не вщухають плітки та теорії змов. Так, нещодавно з’явилася теорія про те, що королівська особа не хворіла на онкологію і розіграла "карту співчуття". А тепер заговорили про несподіваного двійника Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон привернула до себе увагу всього світу ще коли тільки-но почала зустрічатися з королівським спадкоємцем принцом Вільямом. А коли пара одружилася, за їхнім сімейним життям почав спостерігати весь світ. Тож не дивно, що навколо персони Кетрін стільки чуток та домислів. А шанувальники принцеси Уельської бачать її двійників у різних жінках.

Кейт Міддлтон. Фото: Getty Images

Так, нещодавно "копією" Кейт Міддлтон охрестили жінку на ім’я Джилл Картер. Як виявилося, він дружина відомого коміка та телеведучого Лі Френсіса, який виступає під сценічним ім’ям Кіт Лемон.

Чоловік опублікував у мережі фото зі своєю дружиною Джилл Картер і відразу викликав хвилю коментарів про те, що жінка дуже схожа на Кейт Міддлтон. І справді, якщо подивитися на фото, то деяку схожість можна помітити, особливо овал обличчя і каштанові локони. Однак на цьому все й закінчується.

Щодо особистості Джилл Картер, то відомо, що вона працює косметологом. У 2002 році вона вийшла заміж за Лі Френсіса. Їхнє весільне свято проходило в замку Аллертон у Північному Йоркширі. Також відомо, що у шлюбі у пари народилися дві дочки – Матільда та Доллі.

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