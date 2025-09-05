"Ми їх втратили". Трамп драматично висловився про візит Путіна і Моді в Китай
Саміт у Китаї не пройшов повз увагу США
Президент США Дональд Трамп відреагував на зустріч очільника Росії Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Індії Нарендром Моді. Очільник Білого дому переконаний, що світ "втратив Індію та Росію".
Про це він написав у своїй мережі Truth Social. Відповідна реакція була опубліковано разом з фото, де Путін, Сі та Моді виходять з кабінету в Китаї.
"Схоже, ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом!" — написав президент Дональд Трамп.
Занепокоєння Трампа цим союзом досить обґрунтоване, адже він тривалий час намагався послабити Китай та витіснити його. Однак комунікація Росії та Індії з Пекіном може свідчити про налагодження партнерських відносин, чого президент США хотів уникнути.
Нагадаємо, що напочатку вересня Путін прибув до Пекіну, аби взяти участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. До нього також долучився Сі Цзіньпін, Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Ірану Масуд Пезешкіан, а також генсек ООН Антоніу Гутерріш. На цій зустрічі було ухвалено чимало рішень, і одне з них стосувалось постачання газу в Китай. Тепер загальний обсяг поставок з Росії перевищить 100 млрд кубометрів на рік.
Нагадаємо, що Трамп заявив про намір знову поговорити з Путіним.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи допоможуть китайські та індійські крапельниці економіці Росії.