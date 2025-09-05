"Мы их потеряли". Трамп драматически высказался о визите Путина и Моди в Китай

Саммит в Китае не прошел мимо внимания США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на встречу главы России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендром Моди. Глава Белого дома убежден, что мир "потерял Индию и Россию".

Об этом он написал в своей сети Truth Social. Соответсвующая реакция была опубликована вместе с фото, где Путин, Си и Моди выходят из кабинета в Китае.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу самого глубокого, мрачного Китая. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!" – написал президент Дональд Трамп.

Беспокойство Трампа этим союзом достаточно обосновано, ведь он долго пытался ослабить Китай и вытеснить его. Однако коммуникация России и Индии с Пекином может свидетельствовать о налаживании партнерских отношений, чего президент США хотел избежать.

Напомним, что в начале сентября Путин прибыл в Пекин, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. К нему также присоединились Си Цзиньпин, Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. На этой встрече было принято немало решений, и одно из них касалось поставок газа в Китай. Теперь общий объем поставок из России превысит 100 млрд. кубометров в год.

