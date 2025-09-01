Китай будує світовий концтабір? Сі запропонував ініціативу глобального управління, що це означає

Глава Китаю Сі Цзіньпін "на полях" саміту ШОС у Китаї висунув ініціативу глобального управління. Вона, за словами лідера КНР, припускає, що всі країни, незалежно від розміру, сили чи багатства, повинні мати однакову участь у цих питаннях.

"Телеграф" розібрався в тому, що пропонує Китай і що це означає насправді.

Китайці качають права

1 вересня голова КНР Сі Цзіньпін висунув ініціативу глобального управління на розширеному засіданні ШОС у Тяньцзіні.

"Я хотів би висунути ініціативу щодо глобального управління та працювати з усіма країнами над спільним створенням більш справедливої та рівноправної системи глобального управління, а також створенням спільноти єдиної долі людства", — заявив Сі Цзіньпін.

За задумом лідера Китаю, всі країни незалежно від розміру, сили чи багатства повинні мати однакову участь і можливості у питаннях глобального управління.

"Необхідно сприяти демократизації міжнародних відносин і розширювати представництво і голос країн, що розвиваються ", — сказав Сі Цзіньпін.

Також глобальне управління, згідно Сі Цзіньпіну, передбачає широкі консультації, спільне творення та використання ресурсів, а будь-які односторонні дії вважаються неприйнятними. Ініціатива підкреслює важливість загальної доступності плодів глобального управління та скорочення розривів у розвитку глобальної Півночі та глобального Півдня.

Переклад з китайської

"Телеграф" поцікавився у керівника центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка про те, що насправді задумав Сі.

На його думку, всі ці заяви декларативні, проте за ними справді стоять серйозні наміри.

"Піднебесна хоче максимально встановлювати контроль над південноазіатським континентом на чолі з Китаєм, але не лише південноазіатським, а в тому числі до цього, я думаю, рано чи пізно приєднається інші країни БРІКС. Щоб змінювати світопорядок", — вважає він.

Клочок також звернув увагу на останні новини у китайській пресі. За приклад, він навів статтю з South China Morning Post, де вказувалося, що Сі Цзіньпін хоче представляти план конструктивного захисту післявоєнного міжнародного порядку.

"Я дотримуюсь, що це може бути історія чи після війни Росії чи України, чи після якоїсь іншої війни, яку може розпочати, ну, знову ж таки, Росія за участю КНДР та опосередкованою участю Китаю проти країн Європи. Тут, на даному етапі, буде якась там провокація, і скажуть європейцям, дивіться так чи так. Або, як думають мої колеги, йдеться про повоєнний світопорядок після Другої світової війни. Але в будь-якому випадку всі хочуть його оновити, або змінити, ну, деякі корективи внести.Коректива стосується, звісно, ​​посилення ролі Китаю… Тому, я думаю, тут саме йдеться про концепцію такого порядку, де Китай з тими диктаторами, з якими він сьогодні зібрався на саміті, вводитимуть у своїх країнах порядки тотального контролю над населенням, як це було під час пандемії", — сказав експерт.

При цьому, вважає експерт, під усю цю історію змушені будуть підлаштовуватись і навіть країни демократичного світу.

"І справді, у мене вже немає сумніву, тому що так, як ми жили раніше, так ми жити навряд чи будемо. Свобода буде суттєво обмежена, навіть і демократичними країнами, на тлі загроз ", — сказав він.

Світ Піднебесної

Експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що Китай не збирається перетворювати світ на свій соціалістичний табір. Однак він вважає, що це історія про створення прокитайського глобального світу.

"Це все інструмент для пропаганди перебудови міжнародної системи відносин у велику багатополярність, де, зрозуміло, Китай гратиме одну з центральних ролей, особливо в індо-тихоокеанському регіоні. Тобто це, я сказав би, що це заклик до такої зміни світопорядку, який зараз існує. Реформування ООН, зміни політичних та економічних систем, які тривалий час базувалися на західних системах", — вважає він.

За словами Ганоцького, Сі Цзінгпін і комуністична партія Китаю прямо зараз працює над тим, щоб згуртувати навколо себе великий глобальний Південь і створити велику прокитайську коаліцію авторитарних країн або країн, які переслідують саме таку перебудову світопорядку.

"Цей світопорядок буде ґрунтуватися на зовсім інших цінностях, тобто відсутність поваги до свободи, руйнування ліберального світопорядку, який був до цього, зміна пріоритетів у такому плані. У принципі, у внутрішній і зовнішній політиці Пекін зараз проводить активну китаїзацію. Тобто це велика китайізація міжрегіональних організацій, що ШОС та BRICS фактично стали такою собі китайською міждержавним утворенням. Фактично, звичайно, вони є таким дискусійним клубом, там реальних дій немає, але країни на цих самітах і в цілому в рамках усіх цих організацій координують власні дії щодо протидії західним країнам, Сполученим Штатам і так далі. І намагаються розширити співпрацю у сфері переформатування економічної, фінансової та логістичної систем. І частково у них зараз це виходить, але у них, чесно, багато роботи. Навіть за деструктивних дій адміністрації Трампа", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Індія нарощує експорт зброї та зближується з Росією.