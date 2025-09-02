Путін, Сі та Моді зробили "зворушливе" спільне фото: чи пора напружитися США — Washington Post

Індія, Китай та Росія передають "привіт" США

Глава Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін на саміті ШОС надіслали "потужний сигнал" для США. На зустрічі не було прийнято жодних практичних кроків, проте вона була "сповнена символізму".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post. Зазначається, що м’яка політика президента США Дональда Трампа щодо Росії ніяк не віддалила її від Китаю, а жорсткі заходи проти Індії, навпаки, штовхнули її на зближення з Пекіном.

З 2020 року китайсько-індійські відносини були практично заморожені після зіткнень на спірній ділянці кордону. Однак тепер країни зближуються, відновлюється пряме авіасполучення, а Моді вперше за сім років приїжджає до Пекіна.

Індійські аналітики кажуть, що нинішнє потепління є виключно наслідком політики Трампа, однак у глобальній перспективі міцної дружби між Делі та Пекіном не буде, оскільки країни мають величезну кількість невирішених проблем. У Китаї теж не чекають на диво.

Відносини лише стабілізувалися, що є суттєвим прогресом порівняно з гіршими періодами. Але всі проблеми залишаються, і їх не буде вирішено. Усі серйозні проблеми, всі суперечки та навіть психологічна ворожість між двома країнами нікуди не поділися професор Народного університету в Пекіні Ши Іньхун

Щодо Путіна, то для нього цей саміт став другим за тривалий час закордонним візитом. А його спільне фото з Моді та Сі лише підкреслило, що стратегія Трампа не працює.

У Вашингтоні кажуть, що підхід Білого дому до Кремля є спробою вирвати Москву з залежності від Пекіна через пом’якшення економічного тиску. Після введення санкцій за вторгнення в Україну в 2022 році Росія опинилася в дуже скрутному становищі, проте тепер завдяки Китаю ситуація для неї стала легшою.

М’яке поводження президента Трампа з Володимиром Путіним ніяк не віддалило Росію від Китаю. Його жорстке поводження з Нарендрою Моді навпаки зближує Індію з Росією і сприяє потеплінню її відносин з Китаєм. виконавчий директор австралійського аналітичного центру Lowy Institute Майкл Фулілов

Як повідомлялося раніше, на саміті ШОС помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що Кремль та Вашингтон не домовлялися щодо проведення тристороннього саміту за участю президента України.