"Ведмідь може послати": Лукашенко розлютив новим перлом на адресу Трампа та Зеленського (відео)

Говорив і про участь Білорусі у війні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в новому інтерв'ю відзначився досить зухвалими заявами. За його словами, очільник Росії Володимир Путін цілком "може послати" голову Білого дому Дональда Трампа.

Про це Лукашенко завив в інтерв'ю американському журналу Time. Він також наголосив, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України "через побоювання вторгнення НАТО".

Скандальні заяви Лукашенко:

Володя Зеленський, ну якщо поруч із тобою такий ведмідь, сплячий, як Росія, то навіщо ти його будиш?

Трамп повинен розуміти, що Путін може послати його н***й. Він цього ще не робив, але може.

Також він наголосив, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це мало б зовсім інші політичні та військові наслідки. За його словами, це могло б стати приводом для введення в Україну натовських військ.

В мережі українців розсмішила та обурила заява Лукашенка про Трампа, адже це не тільки не повага до президента США, а й досить прозоре підлещування до Путіна. Чимало людей наголосили, що лідер Білорусі "переїв картоплі і говорить нісенітниці".

Не оминули в коментарях і те, що Трамп наказав розмістити атомну зброю "у визначених районах" після грубої заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заява Лукашенка на зустрічі з Путіним обурила українців. Тоді обидва лідери зустрічались на Валаамі, який вже прозвали "оселею зла" російського лідера.