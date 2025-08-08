"Ведмідь може послати": Лукашенко розлютив новим перлом на адресу Трампа та Зеленського (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Говорив і про участь Білорусі у війні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в новому інтерв'ю відзначився досить зухвалими заявами. За його словами, очільник Росії Володимир Путін цілком "може послати" голову Білого дому Дональда Трампа.
Про це Лукашенко завив в інтерв'ю американському журналу Time. Він також наголосив, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України "через побоювання вторгнення НАТО".
Скандальні заяви Лукашенко:
- Володя Зеленський, ну якщо поруч із тобою такий ведмідь, сплячий, як Росія, то навіщо ти його будиш?
- Трамп повинен розуміти, що Путін може послати його н***й. Він цього ще не робив, але може.
Також він наголосив, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це мало б зовсім інші політичні та військові наслідки. За його словами, це могло б стати приводом для введення в Україну натовських військ.
В мережі українців розсмішила та обурила заява Лукашенка про Трампа, адже це не тільки не повага до президента США, а й досить прозоре підлещування до Путіна. Чимало людей наголосили, що лідер Білорусі "переїв картоплі і говорить нісенітниці".
Не оминули в коментарях і те, що Трамп наказав розмістити атомну зброю "у визначених районах" після грубої заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва.
Раніше "Телеграф" розповідав, що заява Лукашенка на зустрічі з Путіним обурила українців. Тоді обидва лідери зустрічались на Валаамі, який вже прозвали "оселею зла" російського лідера.