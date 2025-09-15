Рус

"Це буде війна з НАТО". Медведєв знову погрожує Заходу через атаки дронів

Тетяна Крутякова
Росія погрожує НАТО через заяви про збиття дронів над Україною Новина оновлена 15 вересня 2025, 11:24
Росія погрожує НАТО через заяви про збиття дронів над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Заступник голови Ради безпеки РФ згадав і заморожені активи Москви

В Росії заявили, що збиття російських дронів над Україною країнами НАТО — "втягнення Альянсу у війну з РФ". Москва не задоволена закликами міністра закордонних справ Польщі Радославм Сікорського про перехоплення БПЛА Росії.

Така погроза пролунала від глави Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. У своїх висловлюваннях він не соромився і навіть назвав західних партнерів "придурками".

"Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над Україною" та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне – війну НАТО з Росією", — пише заступник голови Ради безпеки РФ.

Медведєв наголосив, що у разі передачі заморожених російських активів Україні Росія "до кінця століття переслідуватиме держави Євросоюзу у всіх можливих міжнародних і національних судах, а в деяких випадках і в позасудовому порядку".

Нагадаємо, що нещодавно російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.

Саме після цього "вторгнення" Сікорський наголосив, що варто подумати про перехоплення російських безпілотників та ракет у повітряному просторі України. Тобто унеможливити їх політ над Польщею та іншими державами. Однак ці слова обурили Медведєва, який вже погрожує НАТО війною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща закрила кордон з Білоруссю, однак Росію це обурило.

