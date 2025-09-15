"Это будет война с НАТО". Медведев снова угрожает Западу из-за атаки дронов

Заместитель председателя Совбеза РФ упомянул и замороженные активы Москвы

В России заявили, что сбивание российских дронов над Украиной странами НАТО — "втягивание Альянса в войну с РФ". Москва не довольна призывами министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате БПЛА России.

Такая угроза прозвучала от главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В своих высказываниях он не стеснялся и даже назвал западных партнеров "придурками".

"Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможности для стран НАТО сбивать наши БПЛА будет означать только одно — войну НАТО с Россией", — пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Медведев подчеркнул, что в случае передачи замороженных российских активов Украине Россия "до конца века будет преследовать государства Евросоюза во всех возможных международных и национальных судах, а в некоторых случаях и во внесудебном порядке".

Напомним, что недавно российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали.

Именно после этого "вторжения" Сикорский подчеркнул, что следует подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины. То есть сделать невозможным их полет над Польшей и другими государствами. Однако эти слова возмутили Медведева, уже угрожающего НАТО войной.

