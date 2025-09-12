Згадав речник Кремля і Польщу

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль констатує паузу у переговорах між Україною та Росією. Проте, "канали спілкування переговорних груп є".

Пєсков, чиї слова цитують росЗМІ, додав, що "не можна носити рожеві окуляри" та очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України. Він нагадав слова президента США Дональда Трампа, який також казав, що завершити війну Росії проти України виявилося складніше, ніж він думав.

Крім того, речник Кремля заявив, що Росія "готова продовжувати мирні переговори щодо України". Пєсков також повторив тезу російської пропаганди, що європейські країни нібито "заважають мирним зусиллям по Україні". Не забув і про НАТО, назвавши Альянс "інструментом конфронтації, а не миру та стабільності".

Згадав прессекретар Путіна й про Польщу — у знущальній манері Пєсков заявив, що дії та заяви Польщі з приводу навчань "Захід-2025" нібито пояснюються "емоційним навантаженням". Зазначимо, Росії дуже не сподобалося, що Польща закрила кордон із Білоруссю на тлі російсько-білоруських навчань "Захід-2025".

