Країнам НАТО треба пропрацювати кордони. В мережі не припиняються жарти про Польщу, але згадали й Україну (фото, відео)

Галина Михайлова
Польща стала головною темою мемів, у яких згадали і бобра Новина оновлена 13 вересня 2025, 09:50
Польща стала головною темою мемів, у яких згадали і бобра. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Шахеди залетіли до Польщі, викликавши в українців хвилю мемів і жартів про реакцію країни та її союзників по НАТО

В Польщу в ніч на 10 вересня залетіло кілька "шахедів". Реакція країни та загалом НАТО, до якого належить Польща, стали приводом для гумору та мемів. Вони не припиняються і за кілька днів після події. Ба більше — вже жартують і про таку гумористичну реакцію України.

"Телеграф" зібрав найцікавіші за останній час. Головною темою мемів лишається Польща, стереотипи про неї та млява реакція на небезпеку з неба від РФ.

Курва бобер мем про шахеди
Мем про бобра вийшов на новий рівень
Мем про Занепокоєння Польщі
Це ж треба занепокоїтися, але нічого не зробити
Мем про депортацію росіян та білорусів з Польщі
Польща могла б зробити різкі кроки, але не варто обманюватися

Однак зазначимо, що Польща все ж таки зробила суттєвий крок — закрила кордон з Білоруссю. Це обурило Росію.

Друга за популярністю тема — реакція НАТО. Ця атака РФ на Польщу розкрила вразливість НАТО та нездатність швидко, якісно та недорого боронити свої кордони. Кордонам Альянсу радять відвідати псхолога.

Мем про ППО в Польщі
НАТО та Україна дивляться на вимоги Польщі про ППО
Мем про 5 статтю НАТО
Польща більше не НАТО? Що приховує п'ята стаття
Мем про кордони НАТО
Пропрацювати кордони не завадить

Не обійшлось і без самокритики. Поговоривши про Польщу, українці завжди пам'ятають — наступні дні можуть бути складними. Ба більше — гумор про поляків може мати наслідки.

З боку України летять - мем
Українці не спиняються у жартах
Поляки згадають Україні меми
Потенційний сценарій "злопам'ятства"

Раніше "Телеграф" показував, як жартували про "шахедів" в Польщі 10 вересня. Окремою темою згадувалось блокування кордону польськими перевізниками для українського зерна.