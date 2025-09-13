Країнам НАТО треба пропрацювати кордони. В мережі не припиняються жарти про Польщу, але згадали й Україну (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Шахеди залетіли до Польщі, викликавши в українців хвилю мемів і жартів про реакцію країни та її союзників по НАТО
В Польщу в ніч на 10 вересня залетіло кілька "шахедів". Реакція країни та загалом НАТО, до якого належить Польща, стали приводом для гумору та мемів. Вони не припиняються і за кілька днів після події. Ба більше — вже жартують і про таку гумористичну реакцію України.
"Телеграф" зібрав найцікавіші за останній час. Головною темою мемів лишається Польща, стереотипи про неї та млява реакція на небезпеку з неба від РФ.
Однак зазначимо, що Польща все ж таки зробила суттєвий крок — закрила кордон з Білоруссю. Це обурило Росію.
Друга за популярністю тема — реакція НАТО. Ця атака РФ на Польщу розкрила вразливість НАТО та нездатність швидко, якісно та недорого боронити свої кордони. Кордонам Альянсу радять відвідати псхолога.
Не обійшлось і без самокритики. Поговоривши про Польщу, українці завжди пам'ятають — наступні дні можуть бути складними. Ба більше — гумор про поляків може мати наслідки.
Раніше "Телеграф" показував, як жартували про "шахедів" в Польщі 10 вересня. Окремою темою згадувалось блокування кордону польськими перевізниками для українського зерна.