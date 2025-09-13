Країнам НАТО треба пропрацювати кордони. В мережі не припиняються жарти про Польщу, але згадали й Україну (фото, відео)

Шахеди залетіли до Польщі, викликавши в українців хвилю мемів і жартів про реакцію країни та її союзників по НАТО

В Польщу в ніч на 10 вересня залетіло кілька "шахедів". Реакція країни та загалом НАТО, до якого належить Польща, стали приводом для гумору та мемів. Вони не припиняються і за кілька днів після події. Ба більше — вже жартують і про таку гумористичну реакцію України.

"Телеграф" зібрав найцікавіші за останній час. Головною темою мемів лишається Польща, стереотипи про неї та млява реакція на небезпеку з неба від РФ.

Мем про бобра вийшов на новий рівень

Це ж треба занепокоїтися, але нічого не зробити

Польща могла б зробити різкі кроки, але не варто обманюватися

Однак зазначимо, що Польща все ж таки зробила суттєвий крок — закрила кордон з Білоруссю. Це обурило Росію.

Друга за популярністю тема — реакція НАТО. Ця атака РФ на Польщу розкрила вразливість НАТО та нездатність швидко, якісно та недорого боронити свої кордони. Кордонам Альянсу радять відвідати псхолога.

НАТО та Україна дивляться на вимоги Польщі про ППО

Польща більше не НАТО? Що приховує п'ята стаття

Пропрацювати кордони не завадить

Не обійшлось і без самокритики. Поговоривши про Польщу, українці завжди пам'ятають — наступні дні можуть бути складними. Ба більше — гумор про поляків може мати наслідки.

Українці не спиняються у жартах

Потенційний сценарій "злопам'ятства"

Раніше "Телеграф" показував, як жартували про "шахедів" в Польщі 10 вересня. Окремою темою згадувалось блокування кордону польськими перевізниками для українського зерна.