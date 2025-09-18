Дружина Макрона публічно доведе що є жінкою: які саме фото покажуть суддям, щоб розвіяти чутки про "трансгендерну Меланію"

Блогерки, що стверджували, ніби Бріджит Макрон є чоловіком, змогли добитися скасування вироку

Перша леді Франції Бріжит Макрон подала до суду у США проти американської публічної діячки Кендіс Овенс. Подружжя Макронів звинувачує її у поширенні фейкових теорій про нібито чоловічу стать Бріжит, які набули поширення в соцмережах і призвели до масштабних принижень та знущань. У позові йдеться про наклеп, систематичні образи та вимогу компенсації за завдану шкоду.

"Телеграф" розібрав справу по поличках та з’ясував, звідки "ростуть ноги" у цих наклепів та що може чекати на тих, хто поширює неправдиву інформацію про першу леді Франції.

Корені отрути: як з’явилася "теорія Жан-Мішеля"

У 2021 році французьські блогерки Амандина Рой, яка називала себе "ясновидицею", та Наташа Рей, що позиціонувала себе як "аматорська детективка", виклали на YouTube відео "Хто така Бріжит Макрон?".

Амандина Рой, одна з жінок, яка розпочала чутки про Брижіт Макрон

У ньому вони стверджували, що дружина французького президента — нібито не жінка, а її брат Жан-Мішель Троньє, який у 1980-х змінив стать і "привласнив" ідентичність сестри. Доказами називали відсутність дитячих фото Бріжит, суперечності в сімейних архівах і чутки про родину Троньє, власників шоколадного бізнесу в Ам’єні.

Фейкова версія швидко поширилася в конспірологічних колах — від прибічників QAnon (наймасштабніша сучасна теорія змови) до французьких ультраправих. У 2022 році Бріжит і її брат Жан-Мішель, якому на той момент було 80 років і який публічно з’являвся на інавгураціях 2017 та 2022 року, подали до суду за наклеп.

Брат Брижіт Макрон

У вересні 2024-го паризький суд визнав Рой і Рей винними й зобов’язав сплатити Бріжит 8 тисяч євро і Жан-Мішелю 5 тисяч євро компенсації. Але вже в липні 2025 року апеляційний суд скасував вирок, пославшись на "свободу вираження". Судді підкреслили, що твердження блогерок були хибними, але визнали їх "щирою думкою". Макрони оскаржили це рішення у касаційній інстанції, де ця справа триває і нині.

Після цього теорія отримала нове життя за океаном. У березні 2024 року її підхопила Кендіс Овенс, колишня ведуча Daily Wire з мільйонами підписників у соцмережах. "Я ставлю на карту всю свою репутацію: Бріжит — чоловік", — заявила вона, посилаючись на відео Рой та Рей.

Кендіс Овенс, американська блогерка та ведуча подкастів

У січні-лютому 2025 року Овенс запустила восьмисерійний подкаст "Becoming Brigitte". У ньому вона пішла ще далі: назвала Макронів родичами, що нібито перебувають у інцест-зв’язках та заявила, що Емманюель — жертва програми ЦРУ MK-Ultra.

Подкасти Кендіс Овенс про Брижіт Макрон

Подкаст зібрав 2,3 млн переглядів. Паралельно Овенс продавала мерч із гаслами "Правда про Бріжит" і отримувала донати від фанатів. Її аудиторія, переважно прихильники Дональда Трампа, висміювала першу леді Франції, називаючи її "трансгендерною Меланією".

Макрони контратакують

Подружжя Макронів терпіли довго та спочатку надсилали Кендіс Овенс документи й фото, які підтверджують жіночу ідентичність Бріжит: свідоцтво про народження 1953 року в Ам’єні, архіви з першим шлюбом, сімейні світлини. Але Овенс ігнорувала ці матеріали й продовжувала атаки.

23 липня 2025 року Макрони подали позов проти неї у Вищому суді штату Делавер. Справу №N25C-07-194 CLS оформили на 219 сторінках, звинувачення включають наклеп та спотворення репутації.. Подружжя вимагає розгляду присяжними, компенсацій за економічні втрати та моральну шкоду, а також заборони на поширення неправдивих заяв.

Місцем процесу обрали Делавер, бо саме там зареєстровані компанії Овенс — Candace Owens LLC і Georgetom Inc., пов’язана з її чоловіком Джорджем Фармером, сином британського політика-консерватора.

Овенс відповіла наступного дня. У своєму подкасті вона зіронізувала: "Я прокинулася від кави та позову від 'першої леді-чоловіка'!" Її юристи подали клопотання про відхилення справи, вказавши на "неправильну юрисдикцію" (мовляв, її бізнес у Теннессі), політичну вмотивованість позову та порушення Першої поправки про свободу слова. Вони назвали процес "PR-кампанією Макронів".

Станом на 18 вересня 2025 року справа залишається активною, дати слухань поки немає. Водночас Макрони залучили нью-йоркську детективну фірму Nardello & Co., щоб відстежити джерела й фінансові зв’язки Овенс.

"Неймовірний дискомфорт": Бріжит готова надати повні докази

17 вересня у подкасті BBC "Fame Under Fire" адвокат подружжя Макронів Том Клер зробив заяву: перша леді Франції готова піти на безпрецедентний крок і надати суду особисті докази своєї жіночої ідентичності.

"Бріжит на 100% готова пред’явити докази публічно, попри неймовірний дискомфорт", – сказав він.

Адвокат подружжя Макронів Том Клер

Йдеться не лише про документи, а й про приватні матеріали. Клер підтвердив, що у суді будуть представлені фотографії Бріжит у період вагітностей у 1970–80-х роках, а також сімейні знімки з новонародженими дітьми — Сезаром, Лораном і Тіфані. За словами адвоката, ці архіви існують і мають вирішальне значення у процесі, де "є правила та стандарти".

Окремий блок доказів становитимуть наукові матеріали — від генетичних тестів до медичних звітів і гінекологічних аналізів, які підтвердять жіночу стать Бріжит від народження

Він визнав, що процес завдає родині великого емоційного тягаря. "Це неймовірно засмутило Бріжит – вона мати, бабуся, вчителька. А для Емманюеля це постійне відволікання від роботи президента, хоч він і не вибивається з колії", – пояснив адвокат.

У серпні сам Макрон прокоментував ситуацію, зазначивши, що подання позову стало необхідністю: "Ми мусили судитися, щоб поважати правду, попри ризик ефекту Стрейзанд (ред. – полягає в тому, що спроби приховати або видалити інформацію привертають до неї ще більшу увагу та сприяють її поширенню)".

Які наслідки може мати позов Макронів проти Кендіс Овенс у США

Справа розглядається в цивільному суді США (штат Делавер), де наклеп є цивільним правопорушенням, а не кримінальним злочином. Тому "покарання" тут означає компенсацію шкоди, а не тюремний термін чи кримінальні санкції. Якщо суд визнає Кендіс Овенс винною (тобто доведе, що її заяви були неправдивими, завдали шкоди та були поширені зі свідомим наміром), можливі такі наслідки:

Компенсація за шкоду — відшкодування моральної шкоди, емоційного стресу та репутаційних втрат. Макрони називають заяви "жахливими" та "принизливими". Суми можуть сягати сотень тисяч доларів; у подібних справах проти конспірологів — від 50 до 500 тисяч доларів на одного позивача.

Штрафні виплати — додаткові суми, які призначаються для покарання за злі наміри, адже Овенс ігнорувала спростування. У США такі компенсації можуть обчислюватися мільйонами. Наприклад, у 2024 році Дональд Трамп виграв позов проти медіа на 83 мільйони доларів. Адвокат Макронів говорить про "значні суми".

Судові витрати — Овенс може бути зобов’язана оплатити всі витрати Макронів, включно з гонорарами адвокатів. Це може становити понад 100 тисяч доларів, залежно від тривалості процесу.

Інші наслідки — примусове публічне спростування, видалення контенту чи заборона на подальше поширення подібних заяв. Це не кримінальне покарання, але може сильно вдарити по репутації та доходах від її подкастів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит продали свою розкішну віллу в курортному Ле-Туке, однак не відмовилися від цього міста й придбали там новий будинок із видом на море.