Жена Макрона показала средний палец на публике: почему этот жест важен
Брижит Макрон сделала это на открытии института исследований
Первая леди Франции Брижит Макрон, которая докажет, что она является женщиной, на церемонии открытия нового Национального института исследований в Париже показала средний палец. На мероприятии собрались ученые, медицинские эксперты и чиновники. Однако этот символический жест не означал ничего негативного.
Что нужно знать
- Брижит Макрон показала на камеру средний палец
- Это произошло на открытии института, посвященного исследованию неизлечимой болезни Шарко
- Этот необычный символ был сознательно избран как дерзкий жест борьбы, "направленный в сторону болезни"
Сегодня, 8 октября, состоялось официальное открытие первого во Франции института, посвященного официальному исследованию болезни Шарко. Это генетическое заболевание, которое приводит к атрофии мышц ног и рук, которое не лечится полностью.
Цель этой церемонии – борьба с недугом. А жест, который показала Брижит Макрон — это "направление в сторону болезни". Этот символ показали также другие люди, присутствовавшие на открытии института.
Новый институт, расположенный в пригороде Парижа, должен стать ведущим европейским центром по борьбе с болезнью Шарко, объединяя нейробиологов, генетиков и клиницистов для разработки новых методов лечения.
Новый институт, расположенный в пригороде Парижа, должен стать ведущим европейским центром по борьбе с болезнью Шарко, объединяя нейробиологов, генетиков и клиницистов для разработки новых методов лечения.