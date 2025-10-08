Брижит Макрон сделала это на открытии института исследований

Первая леди Франции Брижит Макрон, которая докажет, что она является женщиной, на церемонии открытия нового Национального института исследований в Париже показала средний палец. На мероприятии собрались ученые, медицинские эксперты и чиновники. Однако этот символический жест не означал ничего негативного.

Что нужно знать

Брижит Макрон показала на камеру средний палец

Это произошло на открытии института, посвященного исследованию неизлечимой болезни Шарко

Этот необычный символ был сознательно избран как дерзкий жест борьбы, "направленный в сторону болезни"

Сегодня, 8 октября, состоялось официальное открытие первого во Франции института, посвященного официальному исследованию болезни Шарко. Это генетическое заболевание, которое приводит к атрофии мышц ног и рук, которое не лечится полностью.

Цель этой церемонии – борьба с недугом. А жест, который показала Брижит Макрон — это "направление в сторону болезни". Этот символ показали также другие люди, присутствовавшие на открытии института.

Брижит Макрон показала средний палец

Новый институт, расположенный в пригороде Парижа, должен стать ведущим европейским центром по борьбе с болезнью Шарко, объединяя нейробиологов, генетиков и клиницистов для разработки новых методов лечения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, делала ли Брижит Макрон пластические операции. Самая первая леди Франции никогда не подтверждала, что прибегало к изменениям во внешности благодаря хирургическому вмешательству.