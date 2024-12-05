Що буде з РФ під час ядерного удару: генерал США озвучив наслідки

Ядерний удар Росії матиме непоправні наслідки

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес розповів, що може очікувати Росію у разі гіпотетичного ядерного удару з її боку.

Своїм прогнозом поділився в інтерв’ю Hromadske.ua. Генерал зазначив, що Росія постачає нафту та газ до Китаю та Індії. Якщо у Кремлі вирішать використати ядерну зброю проти України, то США зроблять усе, щоб росіяни не змогли продавати за кордон свої енергоресурси.

"Єдина причина, чому Росія досі може продовжувати цю війну, — це гроші, які Москва отримує від продажу нафти і газу Китаю та Індії. Це справжня ахіллесова п'ята росіян", — заявив Годжес.

Разом з тим, за словами генерала, застосування ядерної зброї з боку Росії зараз малоймовірне.

Крім того, ані Індія, ані Китай, які є одержувачами російських енергоресурсів, не хочуть ядерного удару, підкреслив Годжес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав засади державної політики ядерного стримування.