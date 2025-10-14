Рус

Україна може залишити Росію без опалення взимку: куди можуть полетіти сюрпризи (карта)

Владислава Коваль ,
Підземні сховища газу в Росії Новина оновлена 14 жовтня 2025, 09:54
Підземні сховища газу в Росії. Фото Колаж "Телеграф"

Фундамент російської енергетики: чому ПСГ є незамінними для Москви та як їхня втрата вплине на стабільність системи опалення

Російська Федерація офіційно завершила сезон закачування газу в підземні сховища — це звичний процес напередодні зими. Але в умовах повномасштабної війни проти України, санкційного тиску та перебоїв у логістиці ця подія набуває особливого значення. З переходом до сезону відбору газу Росія опиняється в ситуації, коли обсяги власного видобутку вже не перекривають поточні потреби — як внутрішні, так і експортні.

"Телеграф" розібрався, що може стати пріоритетною ціллю української зброї та які саме "сюрпризи" можуть полетіти до європейської частини РФ.

Гіпотетично – можливо. А що з практичної точки зору?

Ураження газової інфраструктури Росії є можливим, однак зробити це досить складно, оскільки заради цієї мети необхідне використання серйозних засобів ураження у значній кількості. Про це "Телеграфу" говорить український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.

"Тут нічого нового – вдарити потрібно по надземним об’єктам підземних сховищ газу. Тобто, компресорним цехам, які подають викачуваний з підземних сховищ газ далі у магістральні газопроводи", – зауважує він.

Михайло Гончар, експерт з енергетичних та безпекових відносин / UMC
Михайло Гончар, експерт з енергетичних та безпекових відносин / UMC

Таких в Росії багато, і це є цілком закономірним, враховуючи кліматичні умови, в яких країна-агресор знаходиться. Зима у них настає раніше, температура є нижчою.

"Чи вистачає, чи не вистачає у них газу? Тут питання спірне, але так чи інакше, підземні сховища газу відіграють важливу роль в зимовий період. Як, власне кажучи, і для нас, і для європейців", – пояснює експерт.

Багато хто вважає, що російська енергетика базується на атомній, однак це – неправда. Основна теплова генерація у них саме газова, тому в період холодної зими і йде посилене використання блакитного палива – насамперед, для виробництва тепла.

Кілька десятків вистачить: де знаходяться російські сховища блакитного "золота"

Загальний обсяг підземних сховищ газу в Росії становить 72 мільярди кубів. Вони розташовані, в основному, в європейській частині Росії – значною мірою, навколо Москви та області, в Центральному федеральному окрузі, на північному заході РФ, у Ставропольському краї на півдні – все це знаходиться в зоні досяжності засобів ураження Сил оборони України.

"Але, це задача непроста з точки зору нанесення ефективних уражень. Потрібні більш серйозні засоби ураження, а не тільки дрони. Тим більше, що власне по газоінфраструктурі Росії ми нічого не починали робити", – говорить Михайло Гончар.

Всього в Росії є 254 газоперекачувальних станцій, однак Україну явно зацікавлять не всі. За словами експерта, передусім варто звертати увагу на газову інфраструктуру центрального і північно-західного регіону, де найбільш холодно і де є найбільша потреба в теплі.

"В цьому плані, звісно, немає сенсу там всі 250 нищити. Так само як і не потрібно, наприклад, всі 500 нафтоперекачувальних станцій в системі "Транснефті" лупити. Грубо кажучи, вистачить кілька десятків і в тому, і в іншому випадку", – пояснює експерт.

В зоні досягнення української зброї є і кілька ключових газокомпресорних станцій – доволі великих, які забезпечують перекачування газу з регіонів видобутку до регіонів постачання. Йдеться про Західний Сибір та Ямальський півострів. Але, як говорить експерт, бити по ним немає сенсу, оскільки їхній масштаб не дозволить завдати значних уражень.

Карта підземних сховищ газу в Росії
Де в Росії знаходяться підземні сховища газу ПАТ "Газпром"

"По-перше, так чи інакше, вони далеко. По-друге, їхній масштаб зовсім не той, що у нас. Грубо кажучи, якщо ми 20 млрд кубів газу видобуваємо, то у них видобуток іде десь близько 600 млрд. Масштаб самі розумієте, скільки потрібно", – говорить Михайло Гончар.

За його словами, ураження газової інфраструктури Росії можливе саме в європейській частині країни. І якщо брати це завдання в розрахунок, то поєднувати ці прагнення варто із нищенням певних об’єктів електроенергетичної інфраструктури.

Чому підземні сховища газу критично важливі для Росії

Підземні сховища газу є однією з ключових опор енергетичної системи Росії — не менш важливою, ніж сам видобуток чи експортні трубопроводи. У мирний час вони виконують роль буфера, дозволяючи накопичувати надлишки газу влітку та використовувати їх узимку, коли попит стрімко зростає. А в умовах війни — стають ще й критичною інфраструктурою, від працездатності якої залежить стабільність системи в цілому.

Переважна більшість російських ПСГ створені на базі виснажених газових родовищ — таких, як Касимовське або Уренгойське. Це складні інженерні об’єкти, що потребують значного ресурсу на будівництво, геологічні дослідження та підтримку герметичності. Саме тому у разі пошкодження — внаслідок атак або технічних аварій — відновлення може затягнутися на роки.

Для цього потрібно не просто провести ремонт, а фактично заново пройти повний цикл розвідки, оцінки безпеки, реконструкції та повторного введення в експлуатацію. При цьому знайти нову придатну геологічну формацію для розміщення сховища — завдання майже неможливе.

Касімівське ПСГ в Рязанській області, Росія
Інфраструктура Касімівського ПСГ в Рязанській області

Не менш важливим є й географічний чинник. Більшість сховищ розташовані в регіонах з високим попитом на газ — передусім у європейській частині Росії. Таке розміщення дозволяє оперативно забезпечувати споживачів у періоди пікового навантаження, особливо в умовах зими. ПСГ під Рязанню, Санкт-Петербургом чи у Поволжі безпосередньо підтримують міста-мільйонники, промислові кластери та великі ТЕЦ. А об’єкти у Західному Сибіру працюють на потреби експортної логістики — насамперед газопроводів до Європи та Китаю.

Попри всю інвестиційну складність, ці сховища не мають функціональної альтернативи. Надземні резервуари або інфраструктура зі зберігання зрідженого газу не здатні накопичувати і видавати такі обсяги у короткий проміжок часу. Ба більше — вони значно дорожчі в обслуговуванні та набагато вразливіші до ударів, ніж підземні структури.

Ключове завдання ПСГ — не просто підтримувати стабільність споживання, а й забезпечувати безперервне виконання експортних контрактів. Без гнучкого доступу до запасів газу Росія фізично не зможе витримати ритм поставок у періоди пікового навантаження або під час перебоїв із видобутком. Саме тому стратегічні сховища, як-от Північно-Ставропольське або Уренгойське, є фундаментом стабільності таких маршрутів, як "Північний потік" чи "Сила Сибіру".

Надземні споруди підземного газосховища в Росії
Надземні споруди підземного газосховища в Росії

Однак ця ж стратегічність і створює новий рівень ризику. ПСГ — це не об’єкти, які можна швидко дублювати чи перемістити. Втрата одного або кількох із них означає не просто технічні труднощі, а серйозну загрозу всій енергетичній моделі держави. Зниження тиску в системі, неможливість швидкого реагування на споживчі піки, зрив експортних зобов’язань — усе це може стати реальністю після точкового удару по інфраструктурі, яку неможливо ні швидко замінити, ні перенести в безпечнішу зону.

Запускати треба мільйонами

Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко сказав "Телеграфу", що Україна технічно здатна організувати скоординовані удари по енергетичній інфраструктурі РФ, зокрема з використанням дронів далекої дії.

За його словами, серед наявних платформ — "Фламінго" та два типи дронів виробництва Fire Point, зокрема FP‑1, "у якого дальність понад 1100 кілометрів. Тобто він досягає Москви, а в другого менша дальність, але все одно він допоможе прорвати ППО", — зазначив Романенко.

Водночас експерт наголосив: реалізація таких операцій ускладнюється тим, що росіяни значно підсилили захист стратегічних об’єктів. Навколо Москви розгорнуті потужні засоби ППО; у мережі вже з’являлися фото "Панцирів" і "Торів" на дахах будинків. На питання про необхідну кількість безпілотників Романенко зауважив:

"Є ще дрони "Лютий" та "Бобер". Їх треба запускати мільйонами для того, щоб вони продовбали якісь дірки в стінах електростанцій або вивели з ладу трансформаторні станції, які зараз росіяни зашили цими металевими решітками".

Валерій Романенко, авіаційний експерт
Валерій Романенко, авіаційний експерт

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що якби Росія наважилася атакувати країни НАТО, реакція Альянсу була б миттєвою й жорсткою — це була б зовсім інша історія, ніж війна проти України. Уже в перші години удару, за словами колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, були б знищені такі стратегічно важливі об'єкти, як Калінінград і Севастополь.

