Путін вірить, що за життя встигне покерувати відновленою у межах Радянського Союзу імперією

Країна-агресор обов'язково спробує влаштувати провокацію на заході. Північноатлантичний Альянс наразі нічого не робить для запобігання цим діям.

Росія перетне сухопутні кордони однієї з країн НАТО наступного року. Такі прогнози на каналі "Орестократія" дав надзвичайний повноважний посол України в США Валерій Чалий.

За його словами, можливостей для провокацій чи гібридних атак у Москви багато. Кордон можуть перейти роботизовані комплекси, увійти диверсійні групи тощо. І це станеться не пізніше 2026 року, вважає дипломат.

"Цього сценарію може і не статися, але НАТО нічого не робить, аби його не допустити", — наголосив Валерій Чалий.

Очільник Кремля, зазначив він, насправді вірить, що зможе прожити ще багато років й увесь цей час керуватиме Росією. Його думки вже перебудувалися й Володимир Путін вірить, що встигне "відновити імперію".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що естонські прикордонники фіксували активізацію діяльності та пересування збройних формувань з російської сторони. Прикордонна служба Естонії визначила ситуацію як "небезпечна" та тимчасово закрила дорогу через Саатсе.

Також "Телеграф" повідомляв, Росія може влаштувати вторгнення до Сувалкського коридору. Це невелика територія між Білоруссю та Калінінградом, що сполучає Польщу та країни Балтії.