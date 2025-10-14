"Вибір очевидний". Різниця ціни пива та соку в супермаркеті насмішила українців (відео)
Курйозна ситуація сталась в АТБ
В одному у з відомих супермаркетів України побачили дивину. Адже покупців здивувало та насмішило те, що пиво коштує дешевше, ніж сік.
Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Зауважимо, що враховуючи маркування на цінниках, можна дійти висновку — курйозну ситуацію зафіксували в АТБ
На відео показано, що томатний сік від торгової марки "День у день" коштує 104 грн за 1,9 л. Однак пиво "Зіберт" по акції продають за 54 грн за понад 2 л. Та навіть без акції воно коштує 93 грн. Враховуючи таку різницю, у багатьох виникає питання: як тут обирати здоровий спосіб життя та збалансоване харчування, якщо пиво дешевше за сік.
Проте у коментарях чимало людей писало, що, по-перше, порівнювати ціну "низькосортного" пива та томатного соку не раціонально. А по-друге, вартість томатного соку обумовлена ціною на помідори. Хоча дехто наголошував, що той сік, що на відео — "розведена водою томатна паста". Однак чимало користувачів додали, що, враховуючи таку розбіжність в ціні, для більшості вибір очевидний.
