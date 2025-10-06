У "ДНР" "розстріляли" Пугачову і насмішили мережу (відео)

Місцеві вчителі стали посміховиськом через відомого пранкера

У школах так званої "ДНР" вчителі влаштували безглузду "патріотичну" акцію під назвою "Ганьба зрадникам". Під "гарячу руку" потрапили відомі російські діячі, які засуджують війну проти українців, включаючи співачку Аллу Пугачову.

Що потрібно знати:

На Донеччині у школі влаштували "дошку ганьби" з портретами "зрадників РФ"

Ідею акції нібито від "Єдиної Росії" запустив відомий білоруський блогер і пранкер

До списку включили навіть пропагандиста RT, показуючи бездумне виконання наказів

В окупованій Донецькій області співробітники Старобешівської школи №1 організували абсурдну пропагандистську акцію під назвою "Ганьба зрадникам", під час якої символічно "розстріляли" портрети відомих людей, внесених до надісланого їм списку так званих "зрадників".

На "дошці ганьби" опинилися неугодні Кремлю Алла Пугачова, Юрій Дудь, Ілля Яшин, Максим Кац, Михайло Ходорковський, Олександр Невзоров, Петро Верзилов, Ілля Варламов, Марк Фейгін і навіть затятий російський пропагандист, ведучий RT Костянтин Придибайло. Їхні мініатюрні фотографії буквально розстріляли дротиками.

Примітно, що ідея цієї "патріотичної" акції належить білоруському блогеру та пранкеру Владиславу Бохану, який нібито від імені партії "Єдина Росія" надіслав до різних російських шкіл лист із запрошенням до участі в ініціативі. Її взяли на озброєння й вчителі з окупованих українських територій.

Сьогодні це дротики, завтра можуть бути гвинтівки. І, як ми бачимо, ворогом народу може бути той, на кого просто покаже влада Владислав Бохан

За словами Бохана, включення пропагандиста Придибайла до списку мало продемонструвати, що сліпа маса не розбиратиметься і бездумно виконуватиме наказ, не замислюючись, кого і за що карають.

Російський пропагандист Костянтин Придибайло

Зазначається, що аналогічна акція відбулася і в одній із російських шкіл у Ярославлі.

Пранкер Владислав Бохан

У мережі користувачі висловлюють подив від безглуздості дій освітян. У людей виникають питання, що можуть навчити дітей вчителі, які показово готові вбивати лише за вказівкою.

Ганьба країни це ти "училка", не повертається язик звертатися на "ви". Ви, такі вчителі ганьбите звання вчителя. Дивись, бо карма наздожене. Куди докотилися?

Божевільні чим би не тішилися, аби психіатрів не напрягали

Боже мій якісь казкові тварюки, як у їхніх головах така ху*ня поміщається, як? Хочеться прямо матом крити

У дурні "руzzкій мір" без змін

Цікаво, але у листопаді 2024 року білоруський пранкер написав російським вчителям провести патріотичну акцію з шапочками з фольги.