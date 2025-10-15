Рус

Знову поцілунки за спиною Меланії. Трамп дивно себе повів із вдовою Чарлі Кірка (фото)

Галина Струс
Меланії Трамп не було на заході, де Дональд цілувався з Ерікою Кірк Новина оновлена 15 жовтня 2025, 17:06
Меланії Трамп не було на заході, де Дональд цілувався з Ерікою Кірк. Фото Getty Images

Президент США вже неодноразово допускав сексистські висловлювання на адресу жінок

Дональд Трамп — президент США, який не перестає епатувати публіку своїми витівками. Політик уже не раз вирізнявся сексистськими висловлюваннями на адресу жінок. І ось нещодавно знову потрапив у скандал, назвавши дружину вбитого активіста Чарлі Кірка не лише гарною, а й розумною.

Однак, схоже, що Еріка Кірк не образилася на Трампа, пише Irish Star. Більше того, судячи з нових фото, вона не проти, що він обіймає і цілує її при всіх.

Трамп та Еріка Кірк
Трамп і Еріка сильно зблизилися після вбивства Чарлі Кірка. Фото: Getty Images

У вівторок, 14 жовтня, президент Трамп провів церемонію вручення медалі Свободи Чарлі Кірку у Білому домі. Також він оголосив цю дату Національним днем пам’яті Чарлі Кірка, якого було застрелено 10 вересня в Університеті долини Юти під час виступу перед студентами.

Трамп, Еріка Кірк фото
Трамп вручив Еріці нагороду її вбитого чоловіка. Фото: Getty Images

На цей захід прибула і вдова Чарлі — Еріка Кірк. Теплі стосунки Трампа та Еріки помітили ще на церемонії похорону активіста. Тоді вони з президентом теж багато обіймалися та цілувалися у щоки. Тепер Трамп знову не втратив можливості пообійматися з Ерікою.

Трамп, Еріка Кірк
Трамп та Еріка Кірк знову багато обіймалися та цілувалися. Фото: Getty Images

Обурення користувачів мережі викликала не лише поведінка Трампа поряд із вдовою Кірка, а й його висловлювання на її адресу. Під час церемонії нагородження вбитого активіста він заявив, що жінки рідко бувають одночасно красивими та розумними. І натякнув, що Еріка саме така.

Трамп та Еріка Кірк
Трамп знову поцілував вдову Чарлі Кірка. Фото: Getty Images
Трамп, Еріка Кірк
Президент США мило спілкується з Ерікою Кірк. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп станцював на похороні Чарлі Кірка разом із його вдовою. Цей момент потрапив на відео.

#Дональд Трамп #Меланія Трамп #Чарлі Кірк #Еріка Кірк