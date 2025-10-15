Знову поцілунки за спиною Меланії. Трамп дивно себе повів із вдовою Чарлі Кірка (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Президент США вже неодноразово допускав сексистські висловлювання на адресу жінок
Дональд Трамп — президент США, який не перестає епатувати публіку своїми витівками. Політик уже не раз вирізнявся сексистськими висловлюваннями на адресу жінок. І ось нещодавно знову потрапив у скандал, назвавши дружину вбитого активіста Чарлі Кірка не лише гарною, а й розумною.
Однак, схоже, що Еріка Кірк не образилася на Трампа, пише Irish Star. Більше того, судячи з нових фото, вона не проти, що він обіймає і цілує її при всіх.
У вівторок, 14 жовтня, президент Трамп провів церемонію вручення медалі Свободи Чарлі Кірку у Білому домі. Також він оголосив цю дату Національним днем пам’яті Чарлі Кірка, якого було застрелено 10 вересня в Університеті долини Юти під час виступу перед студентами.
На цей захід прибула і вдова Чарлі — Еріка Кірк. Теплі стосунки Трампа та Еріки помітили ще на церемонії похорону активіста. Тоді вони з президентом теж багато обіймалися та цілувалися у щоки. Тепер Трамп знову не втратив можливості пообійматися з Ерікою.
Обурення користувачів мережі викликала не лише поведінка Трампа поряд із вдовою Кірка, а й його висловлювання на її адресу. Під час церемонії нагородження вбитого активіста він заявив, що жінки рідко бувають одночасно красивими та розумними. І натякнув, що Еріка саме така.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп станцював на похороні Чарлі Кірка разом із його вдовою. Цей момент потрапив на відео.